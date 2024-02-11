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Сенатор: Великобритания утратила право называться великой - РИА Новости, 11.02.2024
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22:34 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/velikobritaniya-1926747377.html
Сенатор: Великобритания утратила право называться великой
Сенатор: Великобритания утратила право называться великой - РИА Новости, 11.02.2024
Сенатор: Великобритания утратила право называться великой
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Великобритания утратила право называться великой. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:34
2024-02-11T22:34
великобритания
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сергей цеков
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Великобритания утратила право называться великой. &quot;Великобританию надо называть Британией, потому что никакого величия у Британии нет и близко. Оно когда-то было в XVIII-XIX веке, сейчас этого величия нет&quot;, - сказал Цеков РИА Новости.Кроме того, по его словам, также катастрофически теряет свое влияние в мире Германия. "Причина - попрание своих национальных интересов в угоду США", - подчеркнул сенатор.
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великобритания, германия, сергей цеков, в мире
Великобритания, Германия, Сергей Цеков, В мире
Сенатор: Великобритания утратила право называться великой

Сенатор Цеков: Великобритания утратила право называться великой

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Великобритания утратила право называться великой.
«

"Великобританию надо называть Британией, потому что никакого величия у Британии нет и близко. Оно когда-то было в XVIII-XIX веке, сейчас этого величия нет", - сказал Цеков РИА Новости.

Кроме того, по его словам, также катастрофически теряет свое влияние в мире Германия.
"Причина - попрание своих национальных интересов в угоду США", - подчеркнул сенатор.
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