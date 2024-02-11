https://ria.ru/20240211/velikobritaniya-1926747377.html

Сенатор: Великобритания утратила право называться великой

Сенатор: Великобритания утратила право называться великой - РИА Новости, 11.02.2024

Сенатор: Великобритания утратила право называться великой

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Великобритания утратила право называться великой. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T22:34

2024-02-11T22:34

2024-02-11T22:34

великобритания

германия

сергей цеков

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Великобритания утратила право называться великой. "Великобританию надо называть Британией, потому что никакого величия у Британии нет и близко. Оно когда-то было в XVIII-XIX веке, сейчас этого величия нет", - сказал Цеков РИА Новости.Кроме того, по его словам, также катастрофически теряет свое влияние в мире Германия. "Причина - попрание своих национальных интересов в угоду США", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20240205/inflyatsiya-1925499813.html

великобритания

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великобритания, германия, сергей цеков, в мире