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Сенатор: Великобритания утратила право называться великой
Сенатор: Великобритания утратила право называться великой - РИА Новости, 11.02.2024
Сенатор: Великобритания утратила право называться великой
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Великобритания утратила право называться великой. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:34
2024-02-11T22:34
2024-02-11T22:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Великобритания утратила право называться великой. "Великобританию надо называть Британией, потому что никакого величия у Британии нет и близко. Оно когда-то было в XVIII-XIX веке, сейчас этого величия нет", - сказал Цеков РИА Новости.Кроме того, по его словам, также катастрофически теряет свое влияние в мире Германия. "Причина - попрание своих национальных интересов в угоду США", - подчеркнул сенатор.
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Великобритания, Германия, Сергей Цеков, В мире
Сенатор: Великобритания утратила право называться великой
Сенатор Цеков: Великобритания утратила право называться великой