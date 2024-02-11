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Опрос показал, сколько американцев доверяют экономической политике Байдена - РИА Новости, 11.02.2024
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15:05 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/usa-1926697577.html
Опрос показал, сколько американцев доверяют экономической политике Байдена
Опрос показал, сколько американцев доверяют экономической политике Байдена - РИА Новости, 11.02.2024
Опрос показал, сколько американцев доверяют экономической политике Байдена
Больше американцев доверяют экономической политике бывшего президента США Дональда Трампа, чем нынешнего лидера Джо Байдена, следует из данных опроса газеты... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:05
2024-02-11T15:05
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Больше американцев доверяют экономической политике бывшего президента США Дональда Трампа, чем нынешнего лидера Джо Байдена, следует из данных опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса в Мичигане. "Из опроса следует, что 42% американцев считают, что Дональд Трамп руководил бы американской экономикой лучше, только 31% (опрошенных – ред.) выбрали Байдена", - пишет Financial Times. Отмечается, что, согласно опросу, треть американцев считают, что своей экономической политикой Байден нанес большой ущерб экономике США. Кроме того, почти половина опрошенных – 49% - говорят, что их финансовое положение ухудшилось за президентство Байдена, об улучшении своего финансового положения заявили лишь 17% американцев. Опрос проводился онлайн в период с 2 по 5 февраля среди 1006 зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
https://ria.ru/20240211/usa-1926696921.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Опрос показал, сколько американцев доверяют экономической политике Байдена

FT: экономической политике Байдена доверяет 31% американцев, Трампа выбрали 42%

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Больше американцев доверяют экономической политике бывшего президента США Дональда Трампа, чем нынешнего лидера Джо Байдена, следует из данных опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса в Мичигане.
"Из опроса следует, что 42% американцев считают, что Дональд Трамп руководил бы американской экономикой лучше, только 31% (опрошенных – ред.) выбрали Байдена", - пишет Financial Times.
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Отмечается, что, согласно опросу, треть американцев считают, что своей экономической политикой Байден нанес большой ущерб экономике США.
Кроме того, почти половина опрошенных – 49% - говорят, что их финансовое положение ухудшилось за президентство Байдена, об улучшении своего финансового положения заявили лишь 17% американцев.
Опрос проводился онлайн в период с 2 по 5 февраля среди 1006 зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
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