https://ria.ru/20240211/usa-1926696921.html

Опрос: 70 процентов американцев заявили о плохом состоянии экономики

Опрос: 70 процентов американцев заявили о плохом состоянии экономики - РИА Новости, 11.02.2024

Опрос: 70 процентов американцев заявили о плохом состоянии экономики

Более двух третей американцев - 70% - говорят о плохом состоянии экономики США, следует из данных опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса в... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:00

2024-02-11T15:00

2024-02-11T15:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более двух третей американцев - 70% - говорят о плохом состоянии экономики США, следует из данных опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса в Мичигане. "Лишь четверть – 27% - заявили, что общее состояние экономики в США является "превосходным" или "хорошим", - пишет Financial Times. Согласно опросу, 80% американцев-республиканцев говорят о плохом состоянии экономики США, среди демократов этот показатель составляет 50%. Отмечается, что экономической политике Байдена доверяют лишь 36% опрошенных американцев. Опрос проводился онлайн в период с 2 по 5 февраля среди 1006 зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша