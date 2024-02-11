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Опрос: 70 процентов американцев заявили о плохом состоянии экономики
Опрос: 70 процентов американцев заявили о плохом состоянии экономики - РИА Новости, 11.02.2024
Опрос: 70 процентов американцев заявили о плохом состоянии экономики
Более двух третей американцев - 70% - говорят о плохом состоянии экономики США, следует из данных опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:00
2024-02-11T15:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более двух третей американцев - 70% - говорят о плохом состоянии экономики США, следует из данных опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса в Мичигане. "Лишь четверть – 27% - заявили, что общее состояние экономики в США является "превосходным" или "хорошим", - пишет Financial Times. Согласно опросу, 80% американцев-республиканцев говорят о плохом состоянии экономики США, среди демократов этот показатель составляет 50%. Отмечается, что экономической политике Байдена доверяют лишь 36% опрошенных американцев. Опрос проводился онлайн в период с 2 по 5 февраля среди 1006 зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Опрос: 70 процентов американцев заявили о плохом состоянии экономики
FT: 70% жителей США назвали состояние экономики плохим, 27% считают его хорошим
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Более двух третей американцев - 70% - говорят о плохом состоянии экономики США, следует из данных опроса
газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса в Мичигане.
"Лишь четверть – 27% - заявили, что общее состояние экономики в США является "превосходным" или "хорошим", - пишет Financial Times.
Согласно опросу, 80% американцев-республиканцев говорят о плохом состоянии экономики США, среди демократов этот показатель составляет 50%.
Отмечается, что экономической политике Байдена доверяют лишь 36% опрошенных американцев.
Опрос проводился онлайн в период с 2 по 5 февраля среди 1006 зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
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