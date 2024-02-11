https://ria.ru/20240211/usa-1926692184.html
Песков: США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина
Песков: США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина - РИА Новости, 11.02.2024
Песков: США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина
Официальным представителям США не хочется, чтобы истинное мировоззрение президента России Владимира Путина стало доступным для простых американцев, заявил его... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:21
2024-02-11T14:21
2024-02-11T14:21
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальным представителям США не хочется, чтобы истинное мировоззрение президента России Владимира Путина стало доступным для простых американцев, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Путин посылает такой месседж и международный аудитории - не только США.... Не всем хочется это слышать. Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным, и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале. Он добавил, что, несмотря на эти попытки," это все равно происходит".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Песков: США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина
Песков: в США не хотят, чтобы мировоззрение Путина было доступно американцам