https://ria.ru/20240211/usa-1926692184.html

Песков: США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина

Песков: США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина - РИА Новости, 11.02.2024

Песков: США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина

Официальным представителям США не хочется, чтобы истинное мировоззрение президента России Владимира Путина стало доступным для простых американцев, заявил его... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:21

2024-02-11T14:21

2024-02-11T14:21

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальным представителям США не хочется, чтобы истинное мировоззрение президента России Владимира Путина стало доступным для простых американцев, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Путин посылает такой месседж и международный аудитории - не только США.... Не всем хочется это слышать. Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным, и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале. Он добавил, что, несмотря на эти попытки," это все равно происходит".

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире