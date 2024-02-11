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Песков: США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина - РИА Новости, 11.02.2024
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14:21 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/usa-1926692184.html
Песков: США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина
Песков: США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина - РИА Новости, 11.02.2024
Песков: США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина
Официальным представителям США не хочется, чтобы истинное мировоззрение президента России Владимира Путина стало доступным для простых американцев, заявил его... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:21
2024-02-11T14:21
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальным представителям США не хочется, чтобы истинное мировоззрение президента России Владимира Путина стало доступным для простых американцев, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Путин посылает такой месседж и международный аудитории - не только США.... Не всем хочется это слышать. Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным, и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале. Он добавил, что, несмотря на эти попытки," это все равно происходит".
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сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Песков: США не хотят, чтобы американцы узнали истинное мировоззрение Путина

Песков: в США не хотят, чтобы мировоззрение Путина было доступно американцам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Официальным представителям США не хочется, чтобы истинное мировоззрение президента России Владимира Путина стало доступным для простых американцев, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
«
"Путин посылает такой месседж и международный аудитории - не только США.... Не всем хочется это слышать. Мы видим официальных представителей США, которые называют это интервью ненужным, и настоятельно рекомендуют его не читать. Им не хочется, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале.
Он добавил, что, несмотря на эти попытки," это все равно происходит".
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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СШАРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел ЗарубинИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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