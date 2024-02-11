В Британии Зеленского предупредили о неожиданной угрозе
Guardian: Зеленскому грозит политический и военный хаос из-за смены Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит политический и военный хаос из-за увольнения Валерия Залужного, пишет The Guardian.
"По мере того как боевые действия продолжаются, потери растут, а надежды на прорыв уходят в прошлое, неудивительно, что недовольство на Украине усиливается и что внимание [общества] к решениям Киева становится все явственным", — говорится в публикации.
"По мере того как боевые действия продолжаются, потери растут, а надежды на прорыв уходят в прошлое, неудивительно, что недовольство на Украине усиливается и что внимание [общества] к решениям Киева становится все явственным", — говорится в публикации.
Издание указывает, что смена военного командования вряд ли позволит перевернуть ситуацию на поле боя — не в последнюю очередь потому, что новый главком Александр Сырский имеет неоднозначные послужной список и репутацию среди военнослужащих.
Кроме того, теперь на Залужного нельзя будет возложить вину за какие-либо будущие военные просчеты, а его увольнение также подпитывает дискуссию о том, насколько Зеленский готов мириться с тем, чтобы его решения подвергались сомнению, пишет Guardian.
В четверг президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, у Сырского неоднозначная репутация: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища "Мясник" и "Генерал 200".
Кроме того, теперь на Залужного нельзя будет возложить вину за какие-либо будущие военные просчеты, а его увольнение также подпитывает дискуссию о том, насколько Зеленский готов мириться с тем, чтобы его решения подвергались сомнению, пишет Guardian.
В четверг президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, у Сырского неоднозначная репутация: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища "Мясник" и "Генерал 200".