https://ria.ru/20240211/ukraina-1926699131.html

В Британии Зеленского предупредили о неожиданной угрозе

В Британии Зеленского предупредили о неожиданной угрозе - РИА Новости, 11.02.2024

В Британии Зеленского предупредили о неожиданной угрозе

По мере того как боевые действия продолжаются, потери растут, а надежды на прорыв уходят в прошлое, неудивительно, что недовольство на Украине усиливается и что РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:17

2024-02-11T15:17

2024-02-11T15:17

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

александр сырский

украина

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит политический и военный хаос из-за увольнения Валерия Залужного, пишет The Guardian. "По мере того как боевые действия продолжаются, потери растут, а надежды на прорыв уходят в прошлое, неудивительно, что недовольство на Украине усиливается и что внимание [общества] к решениям Киева становится все явственным", — говорится в публикации.Издание указывает, что смена военного командования вряд ли позволит перевернуть ситуацию на поле боя — не в последнюю очередь потому, что новый главком Александр Сырский имеет неоднозначные послужной список и репутацию среди военнослужащих. Кроме того, теперь на Залужного нельзя будет возложить вину за какие-либо будущие военные просчеты, а его увольнение также подпитывает дискуссию о том, насколько Зеленский готов мириться с тем, чтобы его решения подвергались сомнению, пишет Guardian. В четверг президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, у Сырского неоднозначная репутация: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища "Мясник" и "Генерал 200".

https://ria.ru/20240211/putin-1926690858.html

https://ria.ru/20240211/orban-1926679971.html

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в мире, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, александр сырский, украина