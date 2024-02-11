https://ria.ru/20240211/trump-1926695941.html

Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина

Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.02.2024

Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина

Экс-президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:53

2024-02-11T14:53

2024-02-11T14:54

в мире

сша

китай

дональд трамп

южная каролина

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. "Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный", — заявил Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина. Бывший президент США также сказал, что считает председателя КНР умным. "Я бы сказал, что он (Си Цзиньпин - ред.) умный", — сказал Трамп. Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox New заявлял, что президент РФ и председатель КНР, в отличие от нынешнего главы США Джо Байдена, любят свои страны и хотят, чтобы они преуспели.

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

сша

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южная каролина

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в мире, сша, китай, дональд трамп, южная каролина, владимир путин, си цзиньпин