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Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.02.2024
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14:53 11.02.2024 (обновлено: 14:54 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/trump-1926695941.html
Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.02.2024
Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
Экс-президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:53
2024-02-11T14:54
в мире
сша
китай
дональд трамп
южная каролина
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. "Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный", — заявил Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина. Бывший президент США также сказал, что считает председателя КНР умным. "Я бы сказал, что он (Си Цзиньпин - ред.) умный", — сказал Трамп. Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox New заявлял, что президент РФ и председатель КНР, в отличие от нынешнего главы США Джо Байдена, любят свои страны и хотят, чтобы они преуспели.
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в мире, сша, китай, дональд трамп, южная каролина, владимир путин, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Южная Каролина, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина

Трамп на митинге назвал Путина и Си Цзиньпина умными

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными.
"Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный", — заявил Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина.
Бывший президент США также сказал, что считает председателя КНР умным. "Я бы сказал, что он (Си Цзиньпин - ред.) умный", — сказал Трамп.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox New заявлял, что президент РФ и председатель КНР, в отличие от нынешнего главы США Джо Байдена, любят свои страны и хотят, чтобы они преуспели.
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