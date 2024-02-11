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Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 11.02.2024
Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
Экс-президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:53
2024-02-11T14:53
2024-02-11T14:54
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. "Я знаю Путина очень хорошо, он очень умный, очень сообразительный", — заявил Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина. Бывший президент США также сказал, что считает председателя КНР умным. "Я бы сказал, что он (Си Цзиньпин - ред.) умный", — сказал Трамп. Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox New заявлял, что президент РФ и председатель КНР, в отличие от нынешнего главы США Джо Байдена, любят свои страны и хотят, чтобы они преуспели.
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в мире, сша, китай, дональд трамп, южная каролина, владимир путин, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Южная Каролина, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
Трамп на митинге назвал Путина и Си Цзиньпина умными