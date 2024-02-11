https://ria.ru/20240211/treysi-1926737195.html

"Никогда не надоест". Посол США рассказала, что ей нравится в Москве

"Никогда не надоест". Посол США рассказала, что ей нравится в Москве - РИА Новости, 12.02.2024

"Никогда не надоест". Посол США рассказала, что ей нравится в Москве

Посол США в России Линн Трейси рассказала, что ей нравится ездить в московском метро, видео опубликовано в Telegram-канале посольства. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-11T20:42

2024-02-11T20:42

2024-02-12T01:02

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сша

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москва

линн трейси

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси рассказала, что ей нравится ездить в московском метро, видео опубликовано в Telegram-канале посольства. "Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро — после того, как год назад вернулась в Москву", — сообщила дипломат.Она также отметила, что метро в российской столице очень разрослось с 1980-х, когда она впервые им воспользовалась. Сейчас этот вид общественного транспорта стал более современным, подчеркнула дипломат."Помню прежнюю стоимость проезда, которую я платила, — пять копеек. Были разменные аппараты, которые висели в вестибюлях станций, где можно было разменять 20 копеек. Они высыпались со звоном, и этот звук как бы говорил мне: "Ты в метро!" — поделилась Трейси.Кроме того, посол заявила, что поездки на этом виде транспорта никогда не смогут ей надоесть.

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