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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.02.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях на Украине,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T02:58
2024-02-11T02:58
2024-02-11T03:05
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 2.54 мск.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Россия, Черкасская область, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу