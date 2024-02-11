https://ria.ru/20240211/trevoga-1926643713.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.02.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях на Украине,... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T02:58

2024-02-11T02:58

2024-02-11T03:05

специальная военная операция на украине

киев

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 2.54 мск.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

россия

черкасская область

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