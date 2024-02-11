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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.02.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Винницкой областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T02:50
2024-02-11T02:50
2024-02-11T02:55
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Винницкой областях на Украине, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 2.14 мск, спустя семь минут сигнал тревоги был объявлен и в Киевской области. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Вооруженные силы Украины, Россия
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу