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"По Красной площади": стало известно о студенческих годах Сырского - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:51 11.02.2024 (обновлено: 21:12 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/syrskiy-1926737784.html
"По Красной площади": стало известно о студенческих годах Сырского
"По Красной площади": стало известно о студенческих годах Сырского - РИА Новости, 11.02.2024
"По Красной площади": стало известно о студенческих годах Сырского
Однокурсник нового главкома ВСУ Александра Сырского Андрей Валиков в интервью "Известиям" рассказал об их студенческих годах в Московском высшем общевойсковом... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T20:51
2024-02-11T21:12
специальная военная операция на украине
александр сырский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Однокурсник нового главкома ВСУ Александра Сырского Андрей Валиков в интервью "Известиям" рассказал об их студенческих годах в Московском высшем общевойсковом командном училище.&quot;Из четырех лет обучения, около года мы провели в полях, лагерях. Подготовка была серьезная, участвовали в парадах. &lt;…&gt; и Александр, думаю участвовал в параде и 9 мая и 7 ноября&quot;, — отметил он.По словам Валикова, они закончили училище в 1986 году. Их выпускной проходил на Красной площади, где они прошли торжественным маршем.В четверг Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
https://ria.ru/20240211/vsu-1926713301.html
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александр сырский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина
"По Красной площади": стало известно о студенческих годах Сырского

Однокурсник Сырского: выпускниками мы вместе прошли маршем по Красной площади

© Фото : Офис президента УкраиныГлавком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Однокурсник нового главкома ВСУ Александра Сырского Андрей Валиков в интервью "Известиям" рассказал об их студенческих годах в Московском высшем общевойсковом командном училище.
«

"Из четырех лет обучения, около года мы провели в полях, лагерях. Подготовка была серьезная, участвовали в парадах. <…> и Александр, думаю участвовал в параде и 9 мая и 7 ноября", — отметил он.

По словам Валикова, они закончили училище в 1986 году. Их выпускной проходил на Красной площади, где они прошли торжественным маршем.
В четверг Зеленский объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, новый главком ВСУ заработал неоднозначную репутацию: его считают близким сторонником президента. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому прозвали его Мясником и Генералом 200.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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