https://ria.ru/20240211/syrskiy-1926724824.html

"Не больше, чем остальные". Отец главкома ВСУ высказался о его назначении

"Не больше, чем остальные". Отец главкома ВСУ высказался о его назначении - РИА Новости, 11.02.2024

"Не больше, чем остальные". Отец главкома ВСУ высказался о его назначении

Проживающий в России отец нового главкома ВСУ Александра Сырского Станислав заявил, что с назначением сына испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T18:42

2024-02-11T18:42

2024-02-11T20:47

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РЯЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Проживающий в России отец нового главкома ВСУ Александра Сырского Станислав заявил, что с назначением сына испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении сына, передает RT. Ранее Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующего сухопутными войсками Украины. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе родители и брат. Видео общения журналистов со Станиславом Сырским опубликовано в Telegram-канале Ruptly. "То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего", - ответил Сырский на вопрос, какие чувства он испытал, когда узнал о назначении сына. Он также отметил, что не знает, как его сын работает с украинцами. "Я с ними не работаю", - добавил мужчина.

https://ria.ru/20240211/syrskiy-1926710611.html

https://ria.ru/20240211/ukraina-1926674104.html

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Родители нового главкома ВСУ Сырского о назначении сына Проживающий в России отец нового главкома ВСУ Александра Сырского Станислав заявил, что с назначением сына испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении сына, передает RT. 2024-02-11T18:42 true PT0M33S

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россия, украина, владимирская область, александр сырский, владимир зеленский, в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины