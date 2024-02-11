https://ria.ru/20240211/syrskiy-1926724824.html
"Не больше, чем остальные". Отец главкома ВСУ высказался о его назначении
"Не больше, чем остальные". Отец главкома ВСУ высказался о его назначении - РИА Новости, 11.02.2024
"Не больше, чем остальные". Отец главкома ВСУ высказался о его назначении
Проживающий в России отец нового главкома ВСУ Александра Сырского Станислав заявил, что с назначением сына испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T18:42
2024-02-11T18:42
2024-02-11T20:47
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РЯЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Проживающий в России отец нового главкома ВСУ Александра Сырского Станислав заявил, что с назначением сына испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении сына, передает RT. Ранее Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующего сухопутными войсками Украины. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе родители и брат. Видео общения журналистов со Станиславом Сырским опубликовано в Telegram-канале Ruptly. "То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего", - ответил Сырский на вопрос, какие чувства он испытал, когда узнал о назначении сына. Он также отметил, что не знает, как его сын работает с украинцами. "Я с ними не работаю", - добавил мужчина.
https://ria.ru/20240211/syrskiy-1926710611.html
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Родители нового главкома ВСУ Сырского о назначении сына
Проживающий в России отец нового главкома ВСУ Александра Сырского Станислав заявил, что с назначением сына испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении сына, передает RT.
2024-02-11T18:42
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"Не больше, чем остальные". Отец главкома ВСУ высказался о его назначении
Отец Сырского заявил, что при его назначении испытал те же чувства, что и все