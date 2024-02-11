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"Не больше, чем остальные". Отец главкома ВСУ высказался о его назначении - РИА Новости, 11.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 11.02.2024 (обновлено: 20:47 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/syrskiy-1926724824.html
"Не больше, чем остальные". Отец главкома ВСУ высказался о его назначении
"Не больше, чем остальные". Отец главкома ВСУ высказался о его назначении - РИА Новости, 11.02.2024
"Не больше, чем остальные". Отец главкома ВСУ высказался о его назначении
Проживающий в России отец нового главкома ВСУ Александра Сырского Станислав заявил, что с назначением сына испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T18:42
2024-02-11T20:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимирская область
александр сырский
владимир зеленский
в мире
валерий залужный
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РЯЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Проживающий в России отец нового главкома ВСУ Александра Сырского Станислав заявил, что с назначением сына испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении сына, передает RT. Ранее Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующего сухопутными войсками Украины. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе родители и брат. Видео общения журналистов со Станиславом Сырским опубликовано в Telegram-канале Ruptly. "То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего", - ответил Сырский на вопрос, какие чувства он испытал, когда узнал о назначении сына. Он также отметил, что не знает, как его сын работает с украинцами. "Я с ними не работаю", - добавил мужчина.
https://ria.ru/20240211/syrskiy-1926710611.html
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Родители нового главкома ВСУ Сырского о назначении сына
Проживающий в России отец нового главкома ВСУ Александра Сырского Станислав заявил, что с назначением сына испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении сына, передает RT.
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россия, украина, владимирская область, александр сырский, владимир зеленский, в мире, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимирская область, Александр Сырский, Владимир Зеленский, В мире, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Не больше, чем остальные". Отец главкома ВСУ высказался о его назначении

Отец Сырского заявил, что при его назначении испытал те же чувства, что и все

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Проживающий в России отец нового главкома ВСУ Александра Сырского Станислав заявил, что с назначением сына испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении сына, передает RT.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. Сырский до этого занимал пост командующего сухопутными войсками Украины. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе родители и брат.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Генштаб ВСУ впал в истерику из-за биографии Сырского
Вчера, 16:39
Видео общения журналистов со Станиславом Сырским опубликовано в Telegram-канале Ruptly.
"То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего", - ответил Сырский на вопрос, какие чувства он испытал, когда узнал о назначении сына.
Он также отметил, что не знает, как его сын работает с украинцами. "Я с ними не работаю", - добавил мужчина.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
В США раскрыли, какую главную задачу Зеленский поставил Сырскому
Вчера, 11:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимирская областьАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВ миреВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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