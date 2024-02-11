https://ria.ru/20240211/syrskiy-1926710611.html

Генштаб ВСУ впал в истерику из-за биографии Сырского

Генштаб ВСУ впал в истерику из-за биографии Сырского - РИА Новости, 11.02.2024

Генштаб ВСУ впал в истерику из-за биографии Сырского

Украинский Генштаб попытался оправдаться в Telegram-канале за появление в СМИ публикаций с биографией нового главкома ВСУ Александра Сырского и обвинил Россию в РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T16:39

2024-02-11T16:39

2024-02-11T21:35

россия

александр сырский

валерий залужный

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Украинский Генштаб попытался оправдаться в Telegram-канале за появление в СМИ публикаций с биографией нового главкома ВСУ Александра Сырского и обвинил Россию в пропаганде."Россияне пытаются навязать новому главкому ВСУ образ "советского и российского" человека", — утверждают военные.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.Как выяснило РИА Новости, женщина, которую считают матерью Сырского, лайкала в соцсетях посты в поддержку России. А предполагаемый брат главкома в 2013 году получил штраф за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Старший сын Сырского живет в Сиднее, о чем можно судить по его публикациям во "ВКонтакте".В украинской армии у Сырского противоречивая репутация. Ведущие западные СМИ обращают внимание на то, что солдаты очень не любят его за большие потери и прозвали Мясник и Генерал-200. Кроме того, генерал известен тем, что повел украинские войска в "мясорубку" в Артемовске.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев признался, что биография нового главкома ВСУ вызывает у него чувство ненависти, презрения и омерзения. А глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов называл Сырского предателем Родины, сравнив его с генералом Андреем Власовым, перешедшим во время Великой Отечественной войны на сторону фашистов.

https://ria.ru/20240211/ukraina-1926674104.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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россия, александр сырский, валерий залужный, дмитрий медведев, вооруженные силы украины