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В Ставропольском крае автомобиль столкнулся с поездом, есть погибшие - РИА Новости, 11.02.2024
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14:54 11.02.2024 (обновлено: 15:36 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/stolknovenie-1926696284.html
В Ставропольском крае автомобиль столкнулся с поездом, есть погибшие
В Ставропольском крае автомобиль столкнулся с поездом, есть погибшие - РИА Новости, 11.02.2024
В Ставропольском крае автомобиль столкнулся с поездом, есть погибшие
Легковой автомобиль и товарный поезд столкнулись в Ставропольском крае на регулируемом переезде, в результате трое детей погибли, двое взрослых пострадали,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:54
2024-02-11T15:36
происшествия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль и товарный поезд столкнулись в Ставропольском крае на регулируемом переезде, в результате трое детей погибли, двое взрослых пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Ставропольском крае сотрудники МЧС России работают на месте аварии. На 8-м километре железной дороги Светлоград-Благодарный на регулируемом переезде столкнулись товарный состав и легковушка. Пожарные МЧС России отключили аккумулятор в авто и деблокировали пять человек, из них три ребенка. К сожалению, все дети погибли. Взрослые переданы врачам", - говорится в сообщении.По данным Северо-Кавказской ЖД, причиной ДТП стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении. На движение поездов происшествие не повлияло."Призываем водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов", - отметили в СКЖД.
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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставропольском крае автомобиль столкнулся с поездом, есть погибшие

При столкновении поезда и машины в Ставрополье погибли трое детей

© МЧС России/TelegramМесто столкновения товарного состава и легкового автомобиля в Ставропольском крае
Место столкновения товарного состава и легкового автомобиля в Ставропольском крае
© МЧС России/Telegram
Место столкновения товарного состава и легкового автомобиля в Ставропольском крае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль и товарный поезд столкнулись в Ставропольском крае на регулируемом переезде, в результате трое детей погибли, двое взрослых пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Ставропольском крае сотрудники МЧС России работают на месте аварии. На 8-м километре железной дороги Светлоград-Благодарный на регулируемом переезде столкнулись товарный состав и легковушка. Пожарные МЧС России отключили аккумулятор в авто и деблокировали пять человек, из них три ребенка. К сожалению, все дети погибли. Взрослые переданы врачам", - говорится в сообщении.
По данным Северо-Кавказской ЖД, причиной ДТП стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении. На движение поездов происшествие не повлияло.
"Призываем водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов", - отметили в СКЖД.
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ПроисшествияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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