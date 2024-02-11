https://ria.ru/20240211/stolknovenie-1926696284.html

В Ставропольском крае автомобиль столкнулся с поездом, есть погибшие

В Ставропольском крае автомобиль столкнулся с поездом, есть погибшие - РИА Новости, 11.02.2024

В Ставропольском крае автомобиль столкнулся с поездом, есть погибшие

Легковой автомобиль и товарный поезд столкнулись в Ставропольском крае на регулируемом переезде, в результате трое детей погибли, двое взрослых пострадали,... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:54

2024-02-11T14:54

2024-02-11T15:36

происшествия

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль и товарный поезд столкнулись в Ставропольском крае на регулируемом переезде, в результате трое детей погибли, двое взрослых пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В Ставропольском крае сотрудники МЧС России работают на месте аварии. На 8-м километре железной дороги Светлоград-Благодарный на регулируемом переезде столкнулись товарный состав и легковушка. Пожарные МЧС России отключили аккумулятор в авто и деблокировали пять человек, из них три ребенка. К сожалению, все дети погибли. Взрослые переданы врачам", - говорится в сообщении.По данным Северо-Кавказской ЖД, причиной ДТП стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении. На движение поездов происшествие не повлияло."Призываем водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов", - отметили в СКЖД.

https://ria.ru/20231016/dtp-1902998139.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)