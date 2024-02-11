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России важно достичь целей спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926694215.html
России важно достичь целей спецоперации, заявили в Кремле
России важно достичь целей спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024
России важно достичь целей спецоперации, заявили в Кремле
России важно достичь целей специальной военной операции, эти цели были актуальны и до начала СВО, а президент РФ Владимир Путин не раз предлагал решать... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:38
2024-02-11T14:38
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. России важно достичь целей специальной военной операции, эти цели были актуальны и до начала СВО, а президент РФ Владимир Путин не раз предлагал решать соответствующие озабоченности российской стороны через диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Крель. Путин". "Что важно для российской стороны и для президента Путина - это достичь тех целей, которые стоят перед специальной военной операцией. Эти же цели были актуальны и до начала специальной военной операции. И Путин неоднократно предлагал путь диалога и решать все эти наши озабоченности политико-дипломатическими средствами", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
России важно достичь целей спецоперации, заявили в Кремле

Песков: Путин не раз предлагал путь диалога до начала спецоперации на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. России важно достичь целей специальной военной операции, эти цели были актуальны и до начала СВО, а президент РФ Владимир Путин не раз предлагал решать соответствующие озабоченности российской стороны через диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Крель. Путин".
"Что важно для российской стороны и для президента Путина - это достичь тех целей, которые стоят перед специальной военной операцией. Эти же цели были актуальны и до начала специальной военной операции. И Путин неоднократно предлагал путь диалога и решать все эти наши озабоченности политико-дипломатическими средствами", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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