https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926694215.html

России важно достичь целей спецоперации, заявили в Кремле

России важно достичь целей спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024

России важно достичь целей спецоперации, заявили в Кремле

России важно достичь целей специальной военной операции, эти цели были актуальны и до начала СВО, а президент РФ Владимир Путин не раз предлагал решать... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:38

2024-02-11T14:38

2024-02-11T14:38

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. России важно достичь целей специальной военной операции, эти цели были актуальны и до начала СВО, а президент РФ Владимир Путин не раз предлагал решать соответствующие озабоченности российской стороны через диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Крель. Путин". "Что важно для российской стороны и для президента Путина - это достичь тех целей, которые стоят перед специальной военной операцией. Эти же цели были актуальны и до начала специальной военной операции. И Путин неоднократно предлагал путь диалога и решать все эти наши озабоченности политико-дипломатическими средствами", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин