https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926693790.html

Российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников

Российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.02.2024

Российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:37

2024-02-11T14:37

2024-02-11T14:37

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлянское Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка, Дружбовка, Обрывка Херсонской области, Кривошеевка Луганской народной республики, Клещеевка, Каменка и Артемовск Донецкой народной республики", — говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12196 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14959 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18469 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

харьковская область

херсонская область

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россия, харьковская область, херсонская область , безопасность