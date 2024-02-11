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Российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926693790.html
Российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников
Российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.02.2024
Российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:37
2024-02-11T14:37
специальная военная операция на украине
россия
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херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлянское Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка, Дружбовка, Обрывка Херсонской области, Кривошеевка Луганской народной республики, Клещеевка, Каменка и Артемовск Донецкой народной республики", — говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12196 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14959 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18469 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, харьковская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Херсонская область , Безопасность
Российские системы ПВО сбили 30 украинских беспилотников

МО РФ: ПВО сбила 30 украинских дронов за сутки

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлянское Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка, Дружбовка, Обрывка Херсонской области, Кривошеевка Луганской народной республики, Клещеевка, Каменка и Артемовск Донецкой народной республики", — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12196 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14959 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18469 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьХерсонская областьБезопасность
 
 
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