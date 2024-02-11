https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926692466.html

Российские военные поразили в ДНР пункт управления штурмовой бригады ВСУ

Российские военные поразили в ДНР пункт управления штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024

Российские военные поразили в ДНР пункт управления штурмовой бригады ВСУ

Российские войска нанесли удар по пункту управления 3-й штурмовой бригады ВСУ на территории ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:24

2024-02-11T14:24

2024-02-11T15:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту управления 3-й штурмовой бригады ВСУ на территории ДНР, сообщило Минобороны. "Поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики, склад авиационных средств поражения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали также о ситуации на разных участках фронта.На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовиков 30-й, 32-й, 43-й и 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах сел Табаевка, Ивановка и Синьковка (Харьковская область). Противник потерял примерно 210 человек убитыми и ранеными и три автомобиля. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе села Дзержинское (ДНР) и Серебрянского лесничества, а также отбила две атаки 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери ВСУ составили около 120 военнослужащих и три автомобиля.На Донецком направлении Южная группировка отбила 11 атак 24-й, 42-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах Белогоровки, Богдановки, Майорска, Ленинского, Новгородского и Новомихайловки (ДНР), нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Нового, Красного, Клещеевки и Курдюмовки. Там уничтожены порядка 325 солдат ВСУ, танк, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и гаубица Д-30.На Южнодонецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах сел Шевченко, Водяное (ДНР) и Приютное (Запорожская область). Потери противника составили около 150 военнослужащих и три автомобиля.На Херсонском направлении российские войска отразили атаку 117-й механизированной бригады в районе села Новопокровка (Запорожская область), нанесли поражение украинским подразделениям в районах сел Вербовое, Работино (Запорожская область), Тягинка, Ивановка, Львово, Берислав и Михайловка (Херсонская область). ВСУ потеряли примерно 50 человек, девять автомобилей, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, гаубицу Д-30. Силы ПВО сбили за сутки 30 украинских беспилотников.

https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926647881.html

https://ria.ru/20240210/vooruzheniya-1926596350.html

https://ria.ru/20240211/ukraina-1926674104.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)