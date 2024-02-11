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Российские военные поразили в ДНР пункт управления штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 11.02.2024 (обновлено: 15:56 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926692466.html
Российские военные поразили в ДНР пункт управления штурмовой бригады ВСУ
Российские военные поразили в ДНР пункт управления штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
Российские военные поразили в ДНР пункт управления штурмовой бригады ВСУ
Российские войска нанесли удар по пункту управления 3-й штурмовой бригады ВСУ на территории ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:24
2024-02-11T15:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту управления 3-й штурмовой бригады ВСУ на территории ДНР, сообщило Минобороны. "Поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики, склад авиационных средств поражения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали также о ситуации на разных участках фронта.На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовиков 30-й, 32-й, 43-й и 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах сел Табаевка, Ивановка и Синьковка (Харьковская область). Противник потерял примерно 210 человек убитыми и ранеными и три автомобиля. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе села Дзержинское (ДНР) и Серебрянского лесничества, а также отбила две атаки 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери ВСУ составили около 120 военнослужащих и три автомобиля.На Донецком направлении Южная группировка отбила 11 атак 24-й, 42-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах Белогоровки, Богдановки, Майорска, Ленинского, Новгородского и Новомихайловки (ДНР), нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Нового, Красного, Клещеевки и Курдюмовки. Там уничтожены порядка 325 солдат ВСУ, танк, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и гаубица Д-30.На Южнодонецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах сел Шевченко, Водяное (ДНР) и Приютное (Запорожская область). Потери противника составили около 150 военнослужащих и три автомобиля.На Херсонском направлении российские войска отразили атаку 117-й механизированной бригады в районе села Новопокровка (Запорожская область), нанесли поражение украинским подразделениям в районах сел Вербовое, Работино (Запорожская область), Тягинка, Ивановка, Львово, Берислав и Михайловка (Херсонская область). ВСУ потеряли примерно 50 человек, девять автомобилей, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, гаубицу Д-30. Силы ПВО сбили за сутки 30 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926647881.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили в ДНР пункт управления штурмовой бригады ВСУ

Российские военные поразили в ДНР пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-62 группировки "Юг" ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении
Танк Т-62 группировки Юг ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-62 группировки "Юг" ведет огонь по позициям ВСУ на Северском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту управления 3-й штурмовой бригады ВСУ на территории ДНР, сообщило Минобороны.
"Поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики, склад авиационных средств поражения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах", — говорится в сводке.
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В военном ведомстве рассказали также о ситуации на разных участках фронта.
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили пять атак штурмовиков 30-й, 32-й, 43-й и 44-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах сел Табаевка, Ивановка и Синьковка (Харьковская область). Противник потерял примерно 210 человек убитыми и ранеными и три автомобиля.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе села Дзержинское (ДНР) и Серебрянского лесничества, а также отбила две атаки 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери ВСУ составили около 120 военнослужащих и три автомобиля.
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На Южнодонецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах сел Шевченко, Водяное (ДНР) и Приютное (Запорожская область). Потери противника составили около 150 военнослужащих и три автомобиля.
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Силы ПВО сбили за сутки 30 украинских беспилотников.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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