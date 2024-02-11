https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926691570.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 11.02.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

ВС РФ за минувшие сутки отразили атаку ВСУ на херсонском направлении, потери противника за минувшие сутки на этом участке фронта составили до 50 солдат, две... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:15

2024-02-11T14:15

2024-02-11T14:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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херсонская область

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВС РФ за минувшие сутки отразили атаку ВСУ на херсонском направлении, потери противника за минувшие сутки на этом участке фронта составили до 50 солдат, две гаубицы и одно артиллерийское орудие, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии отразили атаку 117 механизированной бригады в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области, Тягинка, Ивановка, Львово, Берислав и Михайловке Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу М777 производства США, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, херсонская область