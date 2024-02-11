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На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 11.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 11.02.2024 (обновлено: 14:25 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926691570.html
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных - РИА Новости, 11.02.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных
ВС РФ за минувшие сутки отразили атаку ВСУ на херсонском направлении, потери противника за минувшие сутки на этом участке фронта составили до 50 солдат, две... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:15
2024-02-11T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВС РФ за минувшие сутки отразили атаку ВСУ на херсонском направлении, потери противника за минувшие сутки на этом участке фронта составили до 50 солдат, две гаубицы и одно артиллерийское орудие, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии отразили атаку 117 механизированной бригады в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области, Тягинка, Ивановка, Львово, Берислав и Михайловке Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу М777 производства США, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВС РФ за минувшие сутки отразили атаку ВСУ на херсонском направлении, потери противника за минувшие сутки на этом участке фронта составили до 50 солдат, две гаубицы и одно артиллерийское орудие, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии отразили атаку 117 механизированной бригады в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое, Работино Запорожской области, Тягинка, Ивановка, Львово, Берислав и Михайловке Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, девять автомобилей, гаубицу М777 производства США, а также орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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