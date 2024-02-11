https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926691456.html

В Кремле назвали переход к военному решению на Украине крайней мерой

В Кремле назвали переход к военному решению на Украине крайней мерой - РИА Новости, 11.02.2024

В Кремле назвали переход к военному решению на Украине крайней мерой

Предпочтительно для РФ достигать цели специальной военной операции мирным путем, переход к военному решению стал крайней мерой после отказа обсуждать законные... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:15

2024-02-11T14:15

2024-02-11T14:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предпочтительно для РФ достигать цели специальной военной операции мирным путем, переход к военному решению стал крайней мерой после отказа обсуждать законные озабоченности России, но если мирный путь отвергается другой стороной, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин"."Переход к военному решению этой проблемы - это было крайней мерой после того, как нам было отказано в каком-либо обсуждении наших законных озабоченностей. Поэтому для нас главное достичь целей, предпочтительно их достигать мирным путем. Если этот мирный путь отвергается с той стороны, то тогда продолжается специальная военная операция", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20240209/putin-1926323678.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин