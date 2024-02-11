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В Кремле назвали переход к военному решению на Украине крайней мерой - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 11.02.2024 (обновлено: 14:37 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926691456.html
В Кремле назвали переход к военному решению на Украине крайней мерой
В Кремле назвали переход к военному решению на Украине крайней мерой - РИА Новости, 11.02.2024
В Кремле назвали переход к военному решению на Украине крайней мерой
Предпочтительно для РФ достигать цели специальной военной операции мирным путем, переход к военному решению стал крайней мерой после отказа обсуждать законные... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:15
2024-02-11T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предпочтительно для РФ достигать цели специальной военной операции мирным путем, переход к военному решению стал крайней мерой после отказа обсуждать законные озабоченности России, но если мирный путь отвергается другой стороной, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин"."Переход к военному решению этой проблемы - это было крайней мерой после того, как нам было отказано в каком-либо обсуждении наших законных озабоченностей. Поэтому для нас главное достичь целей, предпочтительно их достигать мирным путем. Если этот мирный путь отвергается с той стороны, то тогда продолжается специальная военная операция", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20240209/putin-1926323678.html
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безопасность, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
В Кремле назвали переход к военному решению на Украине крайней мерой

Песков: если мирный путь отвергается другой стороной, спецоперация продолжается

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предпочтительно для РФ достигать цели специальной военной операции мирным путем, переход к военному решению стал крайней мерой после отказа обсуждать законные озабоченности России, но если мирный путь отвергается другой стороной, СВО продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Переход к военному решению этой проблемы - это было крайней мерой после того, как нам было отказано в каком-либо обсуждении наших законных озабоченностей. Поэтому для нас главное достичь целей, предпочтительно их достигать мирным путем. Если этот мирный путь отвергается с той стороны, то тогда продолжается специальная военная операция", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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