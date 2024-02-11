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На Донецком направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ
На Донецком направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ - РИА Новости, 11.02.2024
На Донецком направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ
Российские войска на донецком направлении отразили 11 атак ВСУ, потери противника составили до 325 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:13
2024-02-11T14:13
2024-02-11T14:27
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили 11 атак ВСУ, потери противника составили до 325 военнослужащих и один танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Красное, Клещеевка, Курдюмовка Донецкой Народной Республики и отразили 11 атак формирований 24-й, 42-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Богдановка, Майорск, Ленинское, Новгородское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится а сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Клещеевка
На Донецком направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ
МО: на Донецком направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ