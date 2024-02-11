https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926647881.html

Артиллеристы уничтожили пункт управления огнем ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы уничтожили пункт управления огнем ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.02.2024

Артиллеристы уничтожили пункт управления огнем ВСУ на Купянском направлении

Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T05:34

2024-02-11T05:34

2024-02-11T05:48

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ЛУГАНСК, 11 фев — РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", — заявили в оборонном ведомстве.По данным Минобороны, боевую задачу выполнили артиллеристы на самоходных гаубицах "Мста-С"."Расчет одной из 152-милиметровых самоходных гаубиц в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ", — добавили военные.Ранее минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ вместе с украинской пехотой на Купянском направлении.

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