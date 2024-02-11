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Артиллеристы уничтожили пункт управления огнем ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:34 11.02.2024 (обновлено: 05:48 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926647881.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления огнем ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы уничтожили пункт управления огнем ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 11.02.2024
Артиллеристы уничтожили пункт управления огнем ВСУ на Купянском направлении
Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T05:34
2024-02-11T05:48
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ЛУГАНСК, 11 фев — РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. &quot;Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск &quot;Запад&quot; на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения&quot;, — заявили в оборонном ведомстве.По данным Минобороны, боевую задачу выполнили артиллеристы на самоходных гаубицах "Мста-С"."Расчет одной из 152-милиметровых самоходных гаубиц в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ", — добавили военные.Ранее минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ вместе с украинской пехотой на Купянском направлении.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили пункт управления огнем ВСУ на Купянском направлении

Расчет "Мста-С" уничтожил пункт управления огнем ВСУ на Купянском направлении

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкГаубицы "Мста"
Гаубицы Мста
© Министерство обороны РФ
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Гаубицы "Мста". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 фев — РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
«

"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", — заявили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, боевую задачу выполнили артиллеристы на самоходных гаубицах "Мста-С".
"Расчет одной из 152-милиметровых самоходных гаубиц в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ", — добавили военные.
Ранее минометный расчет 120-миллиметрового миномета 2Б23 "Нона-М1" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил замаскированные позиции ВСУ вместе с украинской пехотой на Купянском направлении.
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22 июня 2022, 17:18
 
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