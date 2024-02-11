https://ria.ru/20240211/ryukzaki-1926139348.html

"Всем было страшно". Что уральские студенты придумали для фронта

"Всем было страшно". Что уральские студенты придумали для фронта - РИА Новости, 11.02.2024

"Всем было страшно". Что уральские студенты придумали для фронта

Альпийские стропы, огнеупорная ткань и особенные узлы — в Челябинске, в Международном институте дизайна и сервиса шьют уникальные рюкзаки для бойцов на... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T08:00

2024-02-11T08:00

2024-02-11T08:01

надежные люди

общество

челябинск

сво

армия

волонтеры

гуманитарная помощь

дизайн

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. Альпийские стропы, огнеупорная ткань и особенные узлы — в Челябинске, в Международном институте дизайна и сервиса шьют уникальные рюкзаки для бойцов на передовой. Отправили уже несколько партий — там остались довольны и просят еще. Как студенты и преподаватели помогли военным — в материале РИА Новости."Освободить руки"Еще летом в институте разработали и наладили выпуск специальных утепленных снудов — по просьбе самих военных. Они хотели, чтобы аксессуар не сковывал движения и не спадал во время бега.Осенью на руководство вуза вышли активисты из движения "ZOV Чебаркуль" с еще одним заказом от бойцов: создать рюкзак для противотанковых ракет. Тяжелые боеприпасы носили в руках, а это неудобно. Ракета от ПТРК "Корнет" весит 26 килограммов, длина — 120 сантиметров."Солдаты сами пытались мастерить переноски из подручных средств, но те не выдерживали нагрузки и быстро рвались, — говорит доцент кафедры дизайна, рисунка и живописи МИДиС Оксана Першина. — Мы занялись этим в конце сентября в рамках студенческого практикума. На тот момент у нас были только размеры и вес снарядов".По словам педагогов, студенты на задание отреагировали эмоционально. "Морально они настраивались на пошив повседневных или подиумных образов. Когда мы раскрыли тему проекта, многие воодушевились. У некоторых ребят братья и отцы сейчас там", — отмечает педагог."Методом проб и ошибок"Для начала институту заказали пять рюкзаков на одну противотанковую ракету каждый и еще пять — на две. Работали быстро — нужно было успеть до отправки машины с гуманитарной помощью."Всем было страшно. Даже преподаватели не совсем понимали, как это реализовать. Несколько дней провели в раздумьях", — признается студентка третьего курса Полина Буланда.Технологию подсмотреть было негде — заплечных вещмешков для столь тяжелых и габаритных предметов не существует. Изучали похожие варианты: туристические и военные рюкзаки. Кое-что позаимствовали. Остальное придумали с нуля."Требовалось учесть габариты человека, сезонность, — объясняет преподаватель Оксана Першина. — Мы рисовали эскизы на глаз, потом создали чат с бойцами. Они присылали нам рекомендации и пожелания, например очень просили побольше карманов. Мы это учли".В магазинах не хватало нужных деталей. А те, что были, часто не годились по качеству или размеру. "Даже в интернете не удавалось заказать подходящее. Тогда мы обратились на Чебаркульский фанерный комбинат, и нам по индивидуальным чертежам бесплатно изготовили требуемые элементы", — рассказывает Полина Буланда.Дизайнеры позаботились и о комфорте военнослужащих. Конструкцию укрепили небольшой подушкой в районе поясницы. Сшили детали сапожной ниткой, а водоотталкивающую ткань уплотнили специальными прокладками и резинками для жесткой фиксации снарядов за спиной."У рюкзаков хорошая балансировка, что облегчает многочасовые передвижения. Эргономичные лямки не режут плечи, сама же ракета располагается не над головой, а по всей длине тела, поэтому не мешает ходьбе", — уточняют в институте.На создание макета ушло около месяца. Дорабатывали проект после занятий и в выходные. Из-за нагрузки некоторые студенты не успели подготовиться к экзаменам — в институте к этому отнеслись с пониманием."Все-таки это наш вклад в важное дело, — говорит Полина. — Было тяжело, вечерами буквально валились с ног. Не все получалось. Но мы справились"."Едина с телом"Когда один рюкзак был готов, решили испытать его на прочность. На карандашной фабрике для студентов бесплатно изготовили две копии реальных снарядов. Изделие тестировали в коридорах и аудиториях вуза.За "ленточку" первая сумка уехала в ноябре. Вскоре пришли отзывы от бойцов."Нас благодарили, присылали видеоответы. Конечно, не обошлось и без замечаний. Сейчас вносим правки в технологию, чтобы шить дальше. Каждый новый рюкзак будет только лучше", — уверена студентка София Брусенцева.За три месяца военным отправили с десяток рюкзаков. В институт посыпались заказы из разных городов."Мы, конечно, столько отшить своими силами не сможем, ведь надо еще и проводить занятия", — говорит Оксана Першина.По ее словам, сейчас оформляют патент на изобретение. После этого можно наладить массовое производство.Технология постоянно улучшается. В конце декабря с дизайнерами связались военные из учебных подразделений. Предложили тестирование на полигоне. "Ребята вставляли в рюкзаки настоящие снаряды. Прыгали, совершали маневры, бегали. Дали несколько рекомендаций. Мы уже это учли и скоро поедем к ним в гости еще раз", — добавляет Першина.Модель на две ракеты еще доводят до ума. В разработке — универсальная переноска, рассчитанная и на пусковую установку. "Несмотря на такой вес за спиной, конструкция остается практически единой с телом", — подчеркивают на кафедре.А бойцы продолжают делиться пожеланиями и идеями. Например, просят изготовить объемные сумки под патроны, которые можно закрепить на поясе. Поэтому многие студенты останутся в проекте, даже когда практикум закончится.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, челябинск, сво, армия, волонтеры, гуманитарная помощь, дизайн, бойцы