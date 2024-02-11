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"Всем было страшно". Что уральские студенты придумали для фронта - РИА Новости, 11.02.2024
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Надежные люди
 
08:00 11.02.2024 (обновлено: 08:01 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/ryukzaki-1926139348.html
"Всем было страшно". Что уральские студенты придумали для фронта
"Всем было страшно". Что уральские студенты придумали для фронта - РИА Новости, 11.02.2024
"Всем было страшно". Что уральские студенты придумали для фронта
Альпийские стропы, огнеупорная ткань и особенные узлы — в Челябинске, в Международном институте дизайна и сервиса шьют уникальные рюкзаки для бойцов на... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T08:00
2024-02-11T08:01
надежные люди
общество
челябинск
сво
армия
волонтеры
гуманитарная помощь
дизайн
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. Альпийские стропы, огнеупорная ткань и особенные узлы — в Челябинске, в Международном институте дизайна и сервиса шьют уникальные рюкзаки для бойцов на передовой. Отправили уже несколько партий — там остались довольны и просят еще. Как студенты и преподаватели помогли военным — в материале РИА Новости."Освободить руки"Еще летом в институте разработали и наладили выпуск специальных утепленных снудов — по просьбе самих военных. Они хотели, чтобы аксессуар не сковывал движения и не спадал во время бега.Осенью на руководство вуза вышли активисты из движения "ZOV Чебаркуль" с еще одним заказом от бойцов: создать рюкзак для противотанковых ракет. Тяжелые боеприпасы носили в руках, а это неудобно. Ракета от ПТРК "Корнет" весит 26 килограммов, длина — 120 сантиметров.&quot;Солдаты сами пытались мастерить переноски из подручных средств, но те не выдерживали нагрузки и быстро рвались, — говорит доцент кафедры дизайна, рисунка и живописи МИДиС Оксана Першина. — Мы занялись этим в конце сентября в рамках студенческого практикума. На тот момент у нас были только размеры и вес снарядов&quot;.По словам педагогов, студенты на задание отреагировали эмоционально. "Морально они настраивались на пошив повседневных или подиумных образов. Когда мы раскрыли тему проекта, многие воодушевились. У некоторых ребят братья и отцы сейчас там", — отмечает педагог."Методом проб и ошибок"Для начала институту заказали пять рюкзаков на одну противотанковую ракету каждый и еще пять — на две. Работали быстро — нужно было успеть до отправки машины с гуманитарной помощью."Всем было страшно. Даже преподаватели не совсем понимали, как это реализовать. Несколько дней провели в раздумьях", — признается студентка третьего курса Полина Буланда.Технологию подсмотреть было негде — заплечных вещмешков для столь тяжелых и габаритных предметов не существует. Изучали похожие варианты: туристические и военные рюкзаки. Кое-что позаимствовали. Остальное придумали с нуля.&quot;Требовалось учесть габариты человека, сезонность, — объясняет преподаватель Оксана Першина. — Мы рисовали эскизы на глаз, потом создали чат с бойцами. Они присылали нам рекомендации и пожелания, например очень просили побольше карманов. Мы это учли&quot;.В магазинах не хватало нужных деталей. А те, что были, часто не годились по качеству или размеру. "Даже в интернете не удавалось заказать подходящее. Тогда мы обратились на Чебаркульский фанерный комбинат, и нам по индивидуальным чертежам бесплатно изготовили требуемые элементы", — рассказывает Полина Буланда.Дизайнеры позаботились и о комфорте военнослужащих. Конструкцию укрепили небольшой подушкой в районе поясницы. Сшили детали сапожной ниткой, а водоотталкивающую ткань уплотнили специальными прокладками и резинками для жесткой фиксации снарядов за спиной."У рюкзаков хорошая балансировка, что облегчает многочасовые передвижения. Эргономичные лямки не режут плечи, сама же ракета располагается не над головой, а по всей длине тела, поэтому не мешает ходьбе", — уточняют в институте.На создание макета ушло около месяца. Дорабатывали проект после занятий и в выходные. Из-за нагрузки некоторые студенты не успели подготовиться к экзаменам — в институте к этому отнеслись с пониманием."Все-таки это наш вклад в важное дело, — говорит Полина. — Было тяжело, вечерами буквально валились с ног. Не все получалось. Но мы справились"."Едина с телом"Когда один рюкзак был готов, решили испытать его на прочность. На карандашной фабрике для студентов бесплатно изготовили две копии реальных снарядов. Изделие тестировали в коридорах и аудиториях вуза.За "ленточку" первая сумка уехала в ноябре. Вскоре пришли отзывы от бойцов."Нас благодарили, присылали видеоответы. Конечно, не обошлось и без замечаний. Сейчас вносим правки в технологию, чтобы шить дальше. Каждый новый рюкзак будет только лучше", — уверена студентка София Брусенцева.За три месяца военным отправили с десяток рюкзаков. В институт посыпались заказы из разных городов.&quot;Мы, конечно, столько отшить своими силами не сможем, ведь надо еще и проводить занятия&quot;, — говорит Оксана Першина.По ее словам, сейчас оформляют патент на изобретение. После этого можно наладить массовое производство.Технология постоянно улучшается. В конце декабря с дизайнерами связались военные из учебных подразделений. Предложили тестирование на полигоне. "Ребята вставляли в рюкзаки настоящие снаряды. Прыгали, совершали маневры, бегали. Дали несколько рекомендаций. Мы уже это учли и скоро поедем к ним в гости еще раз", — добавляет Першина.Модель на две ракеты еще доводят до ума. В разработке — универсальная переноска, рассчитанная и на пусковую установку. "Несмотря на такой вес за спиной, конструкция остается практически единой с телом", — подчеркивают на кафедре.А бойцы продолжают делиться пожеланиями и идеями. Например, просят изготовить объемные сумки под патроны, которые можно закрепить на поясе. Поэтому многие студенты останутся в проекте, даже когда практикум закончится.
челябинск
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, челябинск, сво, армия, волонтеры, гуманитарная помощь, дизайн, бойцы
Надежные люди, Общество, Челябинск, СВО, Армия, Волонтеры, Гуманитарная помощь, Дизайн, бойцы
"Всем было страшно". Что уральские студенты придумали для фронта

Дизайнеры из Челябинска изобретают новое приспособление для бойцов СВО

© Фото предоставлено Международным институтом дизайна и сервисаВоенные уже используют рюкзаки в зоне боевых действий
Военные уже используют рюкзаки в зоне боевых действий
© Фото предоставлено Международным институтом дизайна и сервиса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. Альпийские стропы, огнеупорная ткань и особенные узлы — в Челябинске, в Международном институте дизайна и сервиса шьют уникальные рюкзаки для бойцов на передовой. Отправили уже несколько партий — там остались довольны и просят еще. Как студенты и преподаватели помогли военным — в материале РИА Новости.

"Освободить руки"

Еще летом в институте разработали и наладили выпуск специальных утепленных снудов — по просьбе самих военных. Они хотели, чтобы аксессуар не сковывал движения и не спадал во время бега.
Осенью на руководство вуза вышли активисты из движения "ZOV Чебаркуль" с еще одним заказом от бойцов: создать рюкзак для противотанковых ракет. Тяжелые боеприпасы носили в руках, а это неудобно. Ракета от ПТРК "Корнет" весит 26 килограммов, длина — 120 сантиметров.
© Фото : Международный институт дизайна и сервиса/ Алексей Журавлев, Александр ГригорьевСтудентки за работой над снудами для бойцов СВО
Студентки за работой над снудами для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Международный институт дизайна и сервиса/ Алексей Журавлев, Александр Григорьев
Студентки за работой над снудами для бойцов СВО
«

"Солдаты сами пытались мастерить переноски из подручных средств, но те не выдерживали нагрузки и быстро рвались, — говорит доцент кафедры дизайна, рисунка и живописи МИДиС Оксана Першина. — Мы занялись этим в конце сентября в рамках студенческого практикума. На тот момент у нас были только размеры и вес снарядов".

По словам педагогов, студенты на задание отреагировали эмоционально. "Морально они настраивались на пошив повседневных или подиумных образов. Когда мы раскрыли тему проекта, многие воодушевились. У некоторых ребят братья и отцы сейчас там", — отмечает педагог.

"Методом проб и ошибок"

Для начала институту заказали пять рюкзаков на одну противотанковую ракету каждый и еще пять — на две. Работали быстро — нужно было успеть до отправки машины с гуманитарной помощью.
"Всем было страшно. Даже преподаватели не совсем понимали, как это реализовать. Несколько дней провели в раздумьях", — признается студентка третьего курса Полина Буланда.
Технологию подсмотреть было негде — заплечных вещмешков для столь тяжелых и габаритных предметов не существует. Изучали похожие варианты: туристические и военные рюкзаки. Кое-что позаимствовали. Остальное придумали с нуля.
© Фото : Международный институт дизайна и сервиса/ Алексей Журавлев, Александр ГригорьевСантиметровая лента
Сантиметровая лента - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Международный институт дизайна и сервиса/ Алексей Журавлев, Александр Григорьев
Сантиметровая лента
«

"Требовалось учесть габариты человека, сезонность, — объясняет преподаватель Оксана Першина. — Мы рисовали эскизы на глаз, потом создали чат с бойцами. Они присылали нам рекомендации и пожелания, например очень просили побольше карманов. Мы это учли".

В магазинах не хватало нужных деталей. А те, что были, часто не годились по качеству или размеру. "Даже в интернете не удавалось заказать подходящее. Тогда мы обратились на Чебаркульский фанерный комбинат, и нам по индивидуальным чертежам бесплатно изготовили требуемые элементы", — рассказывает Полина Буланда.
Дизайнеры позаботились и о комфорте военнослужащих. Конструкцию укрепили небольшой подушкой в районе поясницы. Сшили детали сапожной ниткой, а водоотталкивающую ткань уплотнили специальными прокладками и резинками для жесткой фиксации снарядов за спиной.
© Фото : Сообщество "ZOV Чебаркуль" в социальной сети в "VK"Двойной рюкзак для ракеты "Корнет"
Двойной рюкзак для ракеты Корнет - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Сообщество "ZOV Чебаркуль" в социальной сети в "VK"
Двойной рюкзак для ракеты "Корнет"
"У рюкзаков хорошая балансировка, что облегчает многочасовые передвижения. Эргономичные лямки не режут плечи, сама же ракета располагается не над головой, а по всей длине тела, поэтому не мешает ходьбе", — уточняют в институте.
На создание макета ушло около месяца. Дорабатывали проект после занятий и в выходные. Из-за нагрузки некоторые студенты не успели подготовиться к экзаменам — в институте к этому отнеслись с пониманием.
"Все-таки это наш вклад в важное дело, — говорит Полина. — Было тяжело, вечерами буквально валились с ног. Не все получалось. Но мы справились".

"Едина с телом"

Когда один рюкзак был готов, решили испытать его на прочность. На карандашной фабрике для студентов бесплатно изготовили две копии реальных снарядов. Изделие тестировали в коридорах и аудиториях вуза.
© Фото : Фото предоставлено Международным институтом дизайна и сервисаПервые рюкзаки тестировали преподаватели и студенты
Первые рюкзаки тестировали преподаватели и студенты - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Фото предоставлено Международным институтом дизайна и сервиса
Первые рюкзаки тестировали преподаватели и студенты
За "ленточку" первая сумка уехала в ноябре. Вскоре пришли отзывы от бойцов.
"Нас благодарили, присылали видеоответы. Конечно, не обошлось и без замечаний. Сейчас вносим правки в технологию, чтобы шить дальше. Каждый новый рюкзак будет только лучше", — уверена студентка София Брусенцева.
За три месяца военным отправили с десяток рюкзаков. В институт посыпались заказы из разных городов.
«

"Мы, конечно, столько отшить своими силами не сможем, ведь надо еще и проводить занятия", — говорит Оксана Першина.

© Фото : Международный институт дизайна и сервиса/ Алексей Журавлев, Александр ГригорьевУчащиеся собирают гуманитарную помощь на СВО
Учащиеся собирают гуманитарную помощь на СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Международный институт дизайна и сервиса/ Алексей Журавлев, Александр Григорьев
Учащиеся собирают гуманитарную помощь на СВО
По ее словам, сейчас оформляют патент на изобретение. После этого можно наладить массовое производство.
Технология постоянно улучшается. В конце декабря с дизайнерами связались военные из учебных подразделений. Предложили тестирование на полигоне. "Ребята вставляли в рюкзаки настоящие снаряды. Прыгали, совершали маневры, бегали. Дали несколько рекомендаций. Мы уже это учли и скоро поедем к ним в гости еще раз", — добавляет Першина.
© РИА Новости / Андрей СорокинТкань для пошива военного снаряжения
Ткань для пошива военного снаряжения - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Ткань для пошива военного снаряжения
Модель на две ракеты еще доводят до ума. В разработке — универсальная переноска, рассчитанная и на пусковую установку. "Несмотря на такой вес за спиной, конструкция остается практически единой с телом", — подчеркивают на кафедре.
А бойцы продолжают делиться пожеланиями и идеями. Например, просят изготовить объемные сумки под патроны, которые можно закрепить на поясе. Поэтому многие студенты останутся в проекте, даже когда практикум закончится.
 
Надежные людиОбществоЧелябинскСВОАрмияВолонтерыГуманитарная помощьДизайнбойцы
 
 
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