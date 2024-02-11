https://ria.ru/20240211/putin-1926690858.html

В Британии захотели закончить конфликт на Украине после заявления Путина

В Британии захотели закончить конфликт на Украине после заявления Путина - РИА Новости, 11.02.2024

В Британии захотели закончить конфликт на Украине после заявления Путина

Читатели Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что Запад пытается запугать население... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:10

2024-02-11T14:10

2024-02-11T15:09

в мире

россия

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926321060_206:0:1902:954_1920x0_80_0_0_654eb65f76feab742256b8734f6a3dbb.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Читатели Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что Запад пытается запугать население мифами о российской угрозе. "Нужно скорее завершить конфликт на Украине", — написал один из комментаторов. "Надо пугать население способностями Байдена, а не Путиным", — пошутил другой. "Приятно, когда к тебе относятся как к взрослым людям, которые могут сделать собственные выводы", — отметил третий. "Никто не хочет мировой войны, просто западные политики специально раздувают эту тему", — поделился мнением еще один из пользователей. "Я верю Путину. Я не верю в НАТО или наши воинственные правительства. Их повестка дня — большое оружия", — заключили читатели. Российский лидер в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим странам континента.

https://ria.ru/20240211/orban-1926679971.html

https://ria.ru/20240211/ukraina-1926674104.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, нато