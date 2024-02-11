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В Британии захотели закончить конфликт на Украине после заявления Путина - РИА Новости, 11.02.2024
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14:10 11.02.2024 (обновлено: 15:09 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/putin-1926690858.html
В Британии захотели закончить конфликт на Украине после заявления Путина
В Британии захотели закончить конфликт на Украине после заявления Путина - РИА Новости, 11.02.2024
В Британии захотели закончить конфликт на Украине после заявления Путина
Читатели Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что Запад пытается запугать население... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:10
2024-02-11T15:09
в мире
россия
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
нато
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Читатели Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что Запад пытается запугать население мифами о российской угрозе. "Нужно скорее завершить конфликт на Украине", — написал один из комментаторов. "Надо пугать население способностями Байдена, а не Путиным", — пошутил другой. "Приятно, когда к тебе относятся как к взрослым людям, которые могут сделать собственные выводы", — отметил третий. "Никто не хочет мировой войны, просто западные политики специально раздувают эту тему", — поделился мнением еще один из пользователей. "Я верю Путину. Я не верю в НАТО или наши воинственные правительства. Их повестка дня — большое оружия", — заключили читатели. Российский лидер в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим странам континента.
https://ria.ru/20240211/orban-1926679971.html
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в мире, россия, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, нато
В мире, Россия, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, НАТО

В Британии захотели закончить конфликт на Украине после заявления Путина

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Читатели Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что Запад пытается запугать население мифами о российской угрозе.

"Нужно скорее завершить конфликт на Украине", — написал один из комментаторов.
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"Надо пугать население способностями Байдена, а не Путиным", — пошутил другой.

"Приятно, когда к тебе относятся как к взрослым людям, которые могут сделать собственные выводы", — отметил третий.

"Никто не хочет мировой войны, просто западные политики специально раздувают эту тему", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Я верю Путину. Я не верю в НАТО или наши воинственные правительства. Их повестка дня — большое оружия", — заключили читатели.

Российский лидер в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим странам континента.
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В миреРоссияВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуНАТО
 
 
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