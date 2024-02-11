В Британии захотели закончить конфликт на Украине после заявления Путина
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Читатели Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что Запад пытается запугать население мифами о российской угрозе.
"Нужно скорее завершить конфликт на Украине", — написал один из комментаторов.
"Нужно скорее завершить конфликт на Украине", — написал один из комментаторов.
"Надо пугать население способностями Байдена, а не Путиным", — пошутил другой.
"Приятно, когда к тебе относятся как к взрослым людям, которые могут сделать собственные выводы", — отметил третий.
"Никто не хочет мировой войны, просто западные политики специально раздувают эту тему", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Я верю Путину. Я не верю в НАТО или наши воинственные правительства. Их повестка дня — большое оружия", — заключили читатели.
Российский лидер в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим странам континента.
"Приятно, когда к тебе относятся как к взрослым людям, которые могут сделать собственные выводы", — отметил третий.
"Никто не хочет мировой войны, просто западные политики специально раздувают эту тему", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Я верю Путину. Я не верю в НАТО или наши воинственные правительства. Их повестка дня — большое оружия", — заключили читатели.
Российский лидер в интервью Такеру Карлсону заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим странам континента.