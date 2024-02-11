Между Украиной и Польшей могут открыть новый автомобильный КПП
Автомобильный КПП между Украиной и Польшей могут открыть в ближайшие полгода
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска на границе Украины и Польши
Международный пункт пропуска на границе Украины и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий на фоне сообщений о блокировке польскими фермерами границы с Украиной сообщил, что в ближайшие полгода может заработать новый международный автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" с Польшей.
Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко 11 февраля сообщал, что на границе между Украиной и Польшей заблокированными остаются пункты пропуска "Рава-Русская — Хребенное" и "Дорохуск — Ягодин". На пункте "Шегини — Медика" протесты польских фермеров завершились накануне, пропуск грузовиков через границу осуществляется в двух направлениях. При этом польские фермеры предупредили, что с 12 февраля забастовка возобновится на пунктах "Устилуг-Зосин" и "Угринов-Долгобычев".
"Международный автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" заработает в ближайшие полгода. В сентябре 2021 года... мы заложили капсулу строительства. Сегодня с главой Подкарпатского воеводства госпожой Терезой Кубас-Гуль осмотрели ход работ на будущем автомобильном пункте пропуска. Сейчас он уже на завершающем этапе", — написал Козицкий в социальной сети.
По данным Козицкого, следующим этапом проекта станет создание пешеходного пункта пропуска. Кроме того, администрация обратилась в украинское и польское министерства с предложением дополнить соглашение о создании международного автомобильного пункта пропуска железнодорожным сообщением.
Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины - стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.