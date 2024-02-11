https://ria.ru/20240211/proekt-1926711502.html

С портала правовых актов удалили проект о предельном возрасте контрактников

С портала правовых актов удалили проект о предельном возрасте контрактников - РИА Новости, 11.02.2024

С портала правовых актов удалили проект о предельном возрасте контрактников

Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников в РФ был удален с официального сайта для размещения проектов нормативных правовых... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T16:48

2024-02-11T16:48

2024-02-11T16:48

россия

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников в РФ был удален с официального сайта для размещения проектов нормативных правовых актов, при этом на данный момент он не был внесен в думскую базу данных. Ранее Минобороны РФ предложило внести изменения в федеральный закон, чтобы установить единый предельный возраст пребывания на военной службе для всех контрактников в период мобилизации и военного положения, он был размещен на портале для размещения проектов нормативных правовых актов. "Проект удален", — сообщается на портале в данный момент. В России 24 июня 2023 года вступил в силу закон, повышающий предельный возраст службы по контракту в период мобилизации до 70 лет для высших офицеров и до 65 лет для других воинских званий, однако в нем указывалось, что изменения по срокам службы касаются военнослужащих, заключивших или заключающих контракт на момент вступления в силу нового закона. Предлагаемые изменения снимают ограничение по дате — предельный возраст повышается и для тех, кто заключил контракт до 24 июня 2023 года.

https://ria.ru/20240205/prizyvniki-1925519997.html

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