https://ria.ru/20240211/pozhar-1926694463.html
В Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе
В Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 11.02.2024
В Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе
Крупный пожар полностью ликвидирован в гостиничном комплексе в Тольятти, сообщили в ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:39
2024-02-11T14:39
2024-02-11T14:39
происшествия
тольятти
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926658396_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_a0dedc647ef5a24354ba7a44e5566bfd.jpg
САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Крупный пожар полностью ликвидирован в гостиничном комплексе в Тольятти, сообщили в ГУМЧС России по Самарской области. "В 15.01 (14.01 мск) объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства. В ночь на 11 февраля МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что оба пострадавших - мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Мэр Тольятти Николай Ренц сообщал журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане, который находится на территории гостиничного комплекса. Следователи СК возбудили по факту пожара уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
тольятти
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926658396_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_b5a899ddec7ba627b6d54150bfa674dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе
МЧС: в Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе