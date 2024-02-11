https://ria.ru/20240211/pozhar-1926694463.html

В Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе

В Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 11.02.2024

В Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе

Крупный пожар полностью ликвидирован в гостиничном комплексе в Тольятти, сообщили в ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:39

2024-02-11T14:39

2024-02-11T14:39

происшествия

тольятти

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Крупный пожар полностью ликвидирован в гостиничном комплексе в Тольятти, сообщили в ГУМЧС России по Самарской области. "В 15.01 (14.01 мск) объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства. В ночь на 11 февраля МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что оба пострадавших - мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Мэр Тольятти Николай Ренц сообщал журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане, который находится на территории гостиничного комплекса. Следователи СК возбудили по факту пожара уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

тольятти

россия

самарская область

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происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)