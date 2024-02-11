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В Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 11.02.2024
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14:39 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/pozhar-1926694463.html
В Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе
В Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе - РИА Новости, 11.02.2024
В Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе
Крупный пожар полностью ликвидирован в гостиничном комплексе в Тольятти, сообщили в ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:39
2024-02-11T14:39
происшествия
тольятти
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Крупный пожар полностью ликвидирован в гостиничном комплексе в Тольятти, сообщили в ГУМЧС России по Самарской области. "В 15.01 (14.01 мск) объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства. В ночь на 11 февраля МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что оба пострадавших - мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Мэр Тольятти Николай Ренц сообщал журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане, который находится на территории гостиничного комплекса. Следователи СК возбудили по факту пожара уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе

МЧС: в Тольятти потушили пожар в гостиничном комплексе

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС во время тушения пожара в здании гостиничного комплекса "Жара Beach Resort" на Спортивной улице Автозаводского района Тольятти
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в здании гостиничного комплекса Жара Beach Resort на Спортивной улице Автозаводского района Тольятти - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС во время тушения пожара в здании гостиничного комплекса "Жара Beach Resort" на Спортивной улице Автозаводского района Тольятти
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Крупный пожар полностью ликвидирован в гостиничном комплексе в Тольятти, сообщили в ГУМЧС России по Самарской области.
"В 15.01 (14.01 мск) объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства.
В ночь на 11 февраля МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что оба пострадавших - мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался.
Мэр Тольятти Николай Ренц сообщал журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане, который находится на территории гостиничного комплекса.
Следователи СК возбудили по факту пожара уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах
24 января, 07:04
 
ПроисшествияТольяттиРоссияСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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