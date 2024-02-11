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В КБР полностью потушили пожар на рынке

В КБР полностью потушили пожар на рынке - РИА Новости, 11.02.2024

В КБР полностью потушили пожар на рынке

Пожар на рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован, по уточненным данным, его площадь составила одну тысячу квадратных метров, сообщила РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T12:54

2024-02-11T12:54

2024-02-11T13:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 11 фев - РИА Новости. Пожар на рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован, по уточненным данным, его площадь составила одну тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале. "Пожар на территории центрального рынка в городе Майский полностью ликвидирован. По уточненной информации, площадь пожара составила 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что в 9.10 мск в городе Майский на улице Энгельса произошел пожар на территории центрального рынка. Спасатели установили, что горит кровля торгового павильона на площади 2000 квадратных метров. Пожар был локализован в 9.50 мск, ликвидация открытого горения объявлялась в 10.30 мск, всего было задействовано 42 человека и 10 единиц техники. Подчеркивалось, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)