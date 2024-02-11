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В КБР полностью потушили пожар на рынке - РИА Новости, 11.02.2024
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12:54 11.02.2024 (обновлено: 13:00 11.02.2024)
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В КБР полностью потушили пожар на рынке
В КБР полностью потушили пожар на рынке - РИА Новости, 11.02.2024
В КБР полностью потушили пожар на рынке
Пожар на рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован, по уточненным данным, его площадь составила одну тысячу квадратных метров, сообщила РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:54
2024-02-11T13:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 11 фев - РИА Новости. Пожар на рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован, по уточненным данным, его площадь составила одну тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале. "Пожар на территории центрального рынка в городе Майский полностью ликвидирован. По уточненной информации, площадь пожара составила 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что в 9.10 мск в городе Майский на улице Энгельса произошел пожар на территории центрального рынка. Спасатели установили, что горит кровля торгового павильона на площади 2000 квадратных метров. Пожар был локализован в 9.50 мск, ликвидация открытого горения объявлялась в 10.30 мск, всего было задействовано 42 человека и 10 единиц техники. Подчеркивалось, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР полностью потушили пожар на рынке

В городе Майский в Кабардино-Балкарии полностью потушили пожар на рынке

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramЛиквидация пожара на рынке в Кабардино-Балкарии. 11 февраля 2024
Ликвидация пожара на рынке в Кабардино-Балкарии. 11 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Ликвидация пожара на рынке в Кабардино-Балкарии. 11 февраля 2024
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НАЛЬЧИК, 11 фев - РИА Новости. Пожар на рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован, по уточненным данным, его площадь составила одну тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале.
"Пожар на территории центрального рынка в городе Майский полностью ликвидирован. По уточненной информации, площадь пожара составила 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что в 9.10 мск в городе Майский на улице Энгельса произошел пожар на территории центрального рынка. Спасатели установили, что горит кровля торгового павильона на площади 2000 квадратных метров. Пожар был локализован в 9.50 мск, ликвидация открытого горения объявлялась в 10.30 мск, всего было задействовано 42 человека и 10 единиц техники. Подчеркивалось, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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