https://ria.ru/20240211/pozhar-1926677444.html

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожара в Тольятти

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожара в Тольятти - РИА Новости, 11.02.2024

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожара в Тольятти

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в гостиничном комплексе в Тольятти, в результате которого... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T12:08

2024-02-11T12:08

2024-02-11T12:18

происшествия

тольятти

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в гостиничном комплексе в Тольятти, в результате которого пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале ведомства."По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Самарской области организована доследственная проверка. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУСК России по Самарской области Колбасину А. И. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении.Отмечается, что дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.В ночь с 10 на 11 февраля МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что оба пострадавших - мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Мэр Тольятти Николай Ренц сообщал журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане "Небо", который находится на территории гостиничного комплекса.

https://ria.ru/20240211/pozhar-1926673308.html

тольятти

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происшествия, тольятти, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)