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При пожаре на рынке в райцентре в Кабардино-Балкарии никто не пострадал - РИА Новости, 11.02.2024
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11:46 11.02.2024 (обновлено: 12:24 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/pozhar-1926674716.html
При пожаре на рынке в райцентре в Кабардино-Балкарии никто не пострадал
При пожаре на рынке в райцентре в Кабардино-Балкарии никто не пострадал - РИА Новости, 11.02.2024
При пожаре на рынке в райцентре в Кабардино-Балкарии никто не пострадал
По предварительной информации, погибших и пострадавших во время пожара на рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарии нет, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:46
2024-02-11T12:24
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. По предварительной информации, погибших и пострадавших во время пожара на рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарии нет, сообщило региональное ГУМЧС РФ. Ранее ведомство сообщило, что в 9.10 мск в городе Майский на улице Энгельса произошел пожар на территории центрального рынка. Спасатели установили, что горит кровля торгового павильона на площади 2000 квадратных метров. Пожар был локализован в 9.50 мск, всего задействовано 42 человека и 10 единиц техники. "На месте продолжаются работы по ликвидации пожара. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.В пресс-службе МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. В настоящее время проводится разбор и проливка конструкций.Региональная прокуратура сообщила, что по факту пожара организована проверка."По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за пожарную безопасность, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
При пожаре на рынке в райцентре в Кабардино-Балкарии никто не пострадал

МЧС: при пожаре на рынке в городе Майский в КБР погибших и пострадавших нет

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на рынке в Кабардино-Балкарии
Ликвидация пожара на рынке в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на рынке в Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. По предварительной информации, погибших и пострадавших во время пожара на рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарии нет, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
Ранее ведомство сообщило, что в 9.10 мск в городе Майский на улице Энгельса произошел пожар на территории центрального рынка. Спасатели установили, что горит кровля торгового павильона на площади 2000 квадратных метров. Пожар был локализован в 9.50 мск, всего задействовано 42 человека и 10 единиц техники.
"На месте продолжаются работы по ликвидации пожара. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. В настоящее время проводится разбор и проливка конструкций.
Региональная прокуратура сообщила, что по факту пожара организована проверка.
"По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за пожарную безопасность, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
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Вчера, 10:57
 
ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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