https://ria.ru/20240211/pozhar-1926674716.html

При пожаре на рынке в райцентре в Кабардино-Балкарии никто не пострадал

При пожаре на рынке в райцентре в Кабардино-Балкарии никто не пострадал - РИА Новости, 11.02.2024

При пожаре на рынке в райцентре в Кабардино-Балкарии никто не пострадал

По предварительной информации, погибших и пострадавших во время пожара на рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарии нет, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T11:46

2024-02-11T11:46

2024-02-11T12:24

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. По предварительной информации, погибших и пострадавших во время пожара на рынке в городе Майский в Кабардино-Балкарии нет, сообщило региональное ГУМЧС РФ. Ранее ведомство сообщило, что в 9.10 мск в городе Майский на улице Энгельса произошел пожар на территории центрального рынка. Спасатели установили, что горит кровля торгового павильона на площади 2000 квадратных метров. Пожар был локализован в 9.50 мск, всего задействовано 42 человека и 10 единиц техники. "На месте продолжаются работы по ликвидации пожара. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.В пресс-службе МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. В настоящее время проводится разбор и проливка конструкций.Региональная прокуратура сообщила, что по факту пожара организована проверка."По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за пожарную безопасность, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240211/pozhar-1926668336.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)