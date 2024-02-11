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В Тольятти ликвидировали открытое горение на пожаре в гостиничном комплексе - РИА Новости, 11.02.2024
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10:57 11.02.2024
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В Тольятти ликвидировали открытое горение на пожаре в гостиничном комплексе
В Тольятти ликвидировали открытое горение на пожаре в гостиничном комплексе - РИА Новости, 11.02.2024
В Тольятти ликвидировали открытое горение на пожаре в гостиничном комплексе
Открытое горение ликвидировали на крупном пожаре в гостиничном комплексе в городе Тольятти Самарской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:57
2024-02-11T10:57
происшествия
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на крупном пожаре в гостиничном комплексе в городе Тольятти Самарской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "В Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства. В ночь с 10 на 11 февраля МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что оба пострадавших - мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Мэр Тольятти Николай Ренц сообщил журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане "Небо", который находится на территории гостиничного комплекса.
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тольятти
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происшествия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область
Происшествия, Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Самарская область
В Тольятти ликвидировали открытое горение на пожаре в гостиничном комплексе

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения при пожаре в гостинице в Тольятти

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС во время тушения пожара в здании гостиничного комплекса "Жара Beach Resort" на Спортивной улице Автозаводского района Тольятти
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в здании гостиничного комплекса Жара Beach Resort на Спортивной улице Автозаводского района Тольятти - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС во время тушения пожара в здании гостиничного комплекса "Жара Beach Resort" на Спортивной улице Автозаводского района Тольятти
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на крупном пожаре в гостиничном комплексе в городе Тольятти Самарской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
"В Самарской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства.
В ночь с 10 на 11 февраля МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что оба пострадавших - мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался.
Мэр Тольятти Николай Ренц сообщил журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане "Небо", который находится на территории гостиничного комплекса.
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ПроисшествияТольяттиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская область
 
 
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