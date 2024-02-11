https://ria.ru/20240211/pozhar-1926667403.html

В Кабардино-Балкарии загорелся рынок

В Кабардино-Балкарии загорелся рынок - РИА Новости, 11.02.2024

В Кабардино-Балкарии загорелся рынок

Рынок загорелся в Кабардино-Балкарии на площади две тысячи квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:42

2024-02-11T10:42

2024-02-11T11:14

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рынок загорелся в Кабардино-Балкарии на площади две тысячи квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС России. "В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС России тушат пожар на рынке. 11 февраля поступило сообщение о том, что в городе Майский на улице Энгельса произошел пожар на территории центрального рынка. Спасатели установили, что горит кровля торгового павильона на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар был локализован в 9.50 мск, всего задействовано 42 человека и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)