https://ria.ru/20240211/pozhar-1926667403.html
В Кабардино-Балкарии загорелся рынок
В Кабардино-Балкарии загорелся рынок - РИА Новости, 11.02.2024
В Кабардино-Балкарии загорелся рынок
Рынок загорелся в Кабардино-Балкарии на площади две тысячи квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:42
2024-02-11T10:42
2024-02-11T11:14
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рынок загорелся в Кабардино-Балкарии на площади две тысячи квадратных метров, возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС России. "В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС России тушат пожар на рынке. 11 февраля поступило сообщение о том, что в городе Майский на улице Энгельса произошел пожар на территории центрального рынка. Спасатели установили, что горит кровля торгового павильона на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар был локализован в 9.50 мск, всего задействовано 42 человека и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии загорелся рынок
В городе Майский в КБР загорелся рынок на площади две тысячи квадратных метров