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В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта - РИА Новости, 11.02.2024
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10:13 11.02.2024 (обновлено: 10:22 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/pozhar-1926664017.html
В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта
В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта - РИА Новости, 11.02.2024
В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта
Возгорание произошло в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка в Кузбассе, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:13
2024-02-11T10:22
происшествия
новокузнецк
западно-сибирская транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Возгорание произошло в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка в Кузбассе, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По предварительным данным, сегодня около 13 часов местного времени (09.00 мск) на территории строящегося терминала аэропорта Новокузнецк произошло локальное возгорание в одном из помещений. В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы для локализации пожара. Причины и обстоятельства события устанавливаются. Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта, пожарной безопасности", – сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На место происшествия выехал Новокузнецкий транспортный прокурор.Позже в региональном главке МЧС сообщили РИА Новости о ликвидации открытого горения на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет.
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происшествия, новокузнецк, западно-сибирская транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новокузнецк, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта

Прокуратура: возгорание произошло в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в аэропорту Новокузнецка
Место пожара в аэропорту Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в аэропорту Новокузнецка
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Возгорание произошло в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка в Кузбассе, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительным данным, сегодня около 13 часов местного времени (09.00 мск) на территории строящегося терминала аэропорта Новокузнецк произошло локальное возгорание в одном из помещений. В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы для локализации пожара. Причины и обстоятельства события устанавливаются. Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта, пожарной безопасности", – сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На место происшествия выехал Новокузнецкий транспортный прокурор.
Позже в региональном главке МЧС сообщили РИА Новости о ликвидации открытого горения на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет.
© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в аэропорту Новокузнецка
Место пожара в аэропорту Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в аэропорту Новокузнецка
 
ПроисшествияНовокузнецкЗападно-Сибирская транспортная прокуратураМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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