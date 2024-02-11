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В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта
В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта - РИА Новости, 11.02.2024
В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта
Возгорание произошло в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка в Кузбассе, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:13
2024-02-11T10:13
2024-02-11T10:22
происшествия
новокузнецк
западно-сибирская транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Возгорание произошло в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка в Кузбассе, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По предварительным данным, сегодня около 13 часов местного времени (09.00 мск) на территории строящегося терминала аэропорта Новокузнецк произошло локальное возгорание в одном из помещений. В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы для локализации пожара. Причины и обстоятельства события устанавливаются. Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта, пожарной безопасности", – сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На место происшествия выехал Новокузнецкий транспортный прокурор.Позже в региональном главке МЧС сообщили РИА Новости о ликвидации открытого горения на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет.
новокузнецк
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, западно-сибирская транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новокузнецк, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта
Прокуратура: возгорание произошло в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка