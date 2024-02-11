https://ria.ru/20240211/pozhar-1926664017.html

В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта

В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта - РИА Новости, 11.02.2024

В Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта

Возгорание произошло в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка в Кузбассе, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:13

2024-02-11T10:13

2024-02-11T10:22

происшествия

новокузнецк

западно-сибирская транспортная прокуратура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926664291_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_4430d3cd05aaddad7df00320c08d9511.jpg

КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Возгорание произошло в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка в Кузбассе, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По предварительным данным, сегодня около 13 часов местного времени (09.00 мск) на территории строящегося терминала аэропорта Новокузнецк произошло локальное возгорание в одном из помещений. В настоящее время на месте происшествия работают специальные службы для локализации пожара. Причины и обстоятельства события устанавливаются. Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта, пожарной безопасности", – сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. На место происшествия выехал Новокузнецкий транспортный прокурор.Позже в региональном главке МЧС сообщили РИА Новости о ликвидации открытого горения на площади 300 квадратных метров, пострадавших нет.

новокузнецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новокузнецк, западно-сибирская транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)