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В Тольятти локализовали пожар в гостинице

В Тольятти локализовали пожар в гостинице - РИА Новости, 11.02.2024

В Тольятти локализовали пожар в гостинице

Пожар в Тольятти, где горит здание гостиничного комплекса, локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T01:57

2024-02-11T01:57

2024-02-11T02:28

происшествия

тольятти

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пожар в Тольятти, где горит здание гостиничного комплекса, локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Ранее МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти — на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области при этом уточнили, что пострадавшие - два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Областные СК и прокуратура организовали проверку.

тольятти

россия

самарская область

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2024

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происшествия, тольятти, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, следственный комитет россии (ск рф)