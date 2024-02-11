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В Тольятти локализовали пожар в гостинице - РИА Новости, 11.02.2024
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01:57 11.02.2024 (обновлено: 02:28 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/pozhar-1926640899.html
В Тольятти локализовали пожар в гостинице
В Тольятти локализовали пожар в гостинице - РИА Новости, 11.02.2024
В Тольятти локализовали пожар в гостинице
Пожар в Тольятти, где горит здание гостиничного комплекса, локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T01:57
2024-02-11T02:28
происшествия
тольятти
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пожар в Тольятти, где горит здание гостиничного комплекса, локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Ранее МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти — на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области при этом уточнили, что пострадавшие - два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Областные СК и прокуратура организовали проверку.
тольятти
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происшествия, тольятти, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тольятти, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тольятти локализовали пожар в гостинице

МЧС: пожар в гостинице в Тольятти локализовали на площади 800 квадратных метров

© МЧС РФПожар в гостинице в Тольятти
Пожар в гостинице в Тольятти - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© МЧС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пожар в Тольятти, где горит здание гостиничного комплекса, локализован на площади 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар локализован на площади 800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Ранее МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти — на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области при этом уточнили, что пострадавшие - два мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Областные СК и прокуратура организовали проверку.
 
ПроисшествияТольяттиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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