https://ria.ru/20240211/pozhar-1926637388.html
Мэр Николаева сообщил о пожаре на одном из объектов города
Мэр Николаева сообщил о пожаре на одном из объектов города - РИА Новости, 11.02.2024
Мэр Николаева сообщил о пожаре на одном из объектов города
Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале сообщил о начавшемся "пожаре на одном из объектов" в городе. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T00:55
2024-02-11T00:55
2024-02-11T01:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мэр украинского Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале сообщил о начавшемся "пожаре на одном из объектов" в городе. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в пригороде Днепропетровска и Николаеве на фоне тревоги. Украинское издание "Страна" сообщает также о взрывах в Одесской области. "Пожар на одном из объектов. Выясняем детали", - написал Сенкевич. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Николаевской, Днепропетровской, а также Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240211/obstrely-1926637253.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Украина
Мэр Николаева сообщил о пожаре на одном из объектов города
Мэр Николаева Сенкевич сообщил о пожаре на одном из объектов города