https://ria.ru/20240211/povrezhdeniya-1926657968.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне получила повреждения инфраструктура

В подконтрольном ВСУ Херсоне получила повреждения инфраструктура - РИА Новости, 11.02.2024

В подконтрольном ВСУ Херсоне получила повреждения инфраструктура

Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин заявил в Telegram-канале о РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T09:27

2024-02-11T09:27

2024-02-11T09:27

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин заявил в Telegram-канале о повреждении инфраструктуры в Херсоне. "(Повреждена) припортовая инфраструктура в Херсоне", - написал Прокудин. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. В воскресенье начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сообщала, что в Николаевской области после взрывов повреждено несколько инфраструктурных объектов.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

херсонская область

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херсонская область , херсон