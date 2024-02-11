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В подконтрольном ВСУ Херсоне получила повреждения инфраструктура
В подконтрольном ВСУ Херсоне получила повреждения инфраструктура - РИА Новости, 11.02.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне получила повреждения инфраструктура
Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин заявил в Telegram-канале о РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:27
2024-02-11T09:27
2024-02-11T09:27
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херсонская область
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин заявил в Telegram-канале о повреждении инфраструктуры в Херсоне. "(Повреждена) припортовая инфраструктура в Херсоне", - написал Прокудин. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. В воскресенье начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сообщала, что в Николаевской области после взрывов повреждено несколько инфраструктурных объектов.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон
В подконтрольном ВСУ Херсоне получила повреждения инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении инфраструктуры в Херсоне