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В Николаевской области пострадали несколько объектов инфраструктуры
В Николаевской области пострадали несколько объектов инфраструктуры - РИА Новости, 11.02.2024
В Николаевской области пострадали несколько объектов инфраструктуры
При взрывах в Николаевской области получили повреждения несколько инфраструктурных объектов, заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T08:22
2024-02-11T08:22
2024-02-11T09:42
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. При взрывах в Николаевской области получили повреждения несколько инфраструктурных объектов, заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Рада". "В Николаеве на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован. Также были повреждены и другие инфраструктурные объекты в Николаевской области", — сказала она.О каких именно объектах идет речь и сколько их, Гуменюк не уточнила. Минувшей ночью в Николаевской, а также Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях объявляли воздушную тревогу. По информации украинских СМИ, в Николаеве прогремели взрывы, а мэр Александр Сенкевич сообщил, что на одном из объектов начался пожар.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области пострадали несколько объектов инфраструктуры
Гуменюк: в Николаевской области пострадали несколько инфраструктурных объектов