https://ria.ru/20240211/povrezhdeniya-1926652185.html

В Николаевской области пострадали несколько объектов инфраструктуры

В Николаевской области пострадали несколько объектов инфраструктуры - РИА Новости, 11.02.2024

В Николаевской области пострадали несколько объектов инфраструктуры

При взрывах в Николаевской области получили повреждения несколько инфраструктурных объектов, заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T08:22

2024-02-11T08:22

2024-02-11T09:42

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. При взрывах в Николаевской области получили повреждения несколько инфраструктурных объектов, заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Рада". "В Николаеве на инфраструктурном объекте вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован. Также были повреждены и другие инфраструктурные объекты в Николаевской области", — сказала она.О каких именно объектах идет речь и сколько их, Гуменюк не уточнила. Минувшей ночью в Николаевской, а также Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях объявляли воздушную тревогу. По информации украинских СМИ, в Николаеве прогремели взрывы, а мэр Александр Сенкевич сообщил, что на одном из объектов начался пожар.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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в мире, николаевская область, украина