https://ria.ru/20240211/pogoda-1926700046.html

Москвичам пообещали похолодание до минус 25 градусов

Москвичам пообещали похолодание до минус 25 градусов - РИА Новости, 11.02.2024

Москвичам пообещали похолодание до минус 25 градусов

На следующей неделе в Москве ожидается неустойчивая погода, в понедельник до плюс 1 градуса днем, в ночь на пятницу температура воздуха может опустится до минус РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:25

2024-02-11T15:25

2024-02-11T15:25

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. На следующей неделе в Москве ожидается неустойчивая погода, в понедельник до плюс 1 градуса днем, в ночь на пятницу температура воздуха может опустится до минус 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в понедельник теплый атмосферный фронт принесет с собой в Центральную Россию многослойные облака, осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега, крупы и локального ледяного дождя, гололёдные явления. Ночью до минус 5-10 градусов, днем до минус 4 – плюс 1 градусов. "В ночь на вторник и в утренние часы через столичный регион продавит холодный фронт, сопровождаемый зарядами снега, подморозит до минус 1-6 градусов, на дорогах образуется гололедица. Днем показания барометров начнут расти, благодаря чему снеговые тучи буду выдавлены за пределы Подмосковья. В Москве осадки к полудню прекратятся, из-за туч выглянет солнце, а северо-восточные ветры включат режим адвекции холода, из-за чего столбики термометров обозначат обратный суточный ход температуры, температура понизится до минус 2-7 градусов", - сказал Тишковец. По его словам, начиная со среды антициклон, зародившийся над морем Лаптевых и архипелагом Северная Земля, откроет "засовы" в атмосфере Карских ворот, и на Русскую равнину "хлынет" ледяной арктический воздух. "В Москве 14 февраля будет солнечно и бесснежно, ночью воздух остынет до минус 11-16 градусов, днем минус 7-12 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик отметил, что в четверг под утро морозы окрепнут до минус 17-22 градусов, днем не выше минус 10-15 градусов. "На пик стужа выйдет в ночь на пятницу, когда минимальная температура составит минус 20-25 градусов, после полудня всего минус 9-14 градусов, что на 10-11 градусов ниже положенного в середине февраля", - пояснил Тишковец. Он добавил, что в выходные ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, ветры развернутся на южные румбы, благодаря чему холод ослабеет, и практически вернется в свое климатическое русло: в субботу ночью минус 15-20 градусов, днем минус 6-11 градусов, в воскресенье минус 11-16 градусов и минус 5 -10 градусов, соответственно.

https://ria.ru/20240211/davlenie-1926699337.html

https://ria.ru/20240208/sugroby-1926106811.html

https://ria.ru/20240119/depressiya-1922186358.html

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода