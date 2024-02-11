https://ria.ru/20240211/pogoda-1926686581.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник - РИА Новости, 11.02.2024
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник
В понедельник в столице ожидаются налипание мокрого снега и гололед, в отдельных районах - ледяной дождь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:37
2024-02-11T13:37
2024-02-11T13:37
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В понедельник в столице ожидаются налипание мокрого снега и гололед, в отдельных районах - ледяной дождь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, завтра, 12 февраля, в столице ожидаются налипание мокрого снега, гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, туман", - говорится в сообщении. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице в непогоду, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Погода
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник
Москвичей предупредили о мокром снеге, гололеде и ледяном дожде в понедельник