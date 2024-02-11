https://ria.ru/20240211/pogoda-1926686581.html

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник - РИА Новости, 11.02.2024

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник

В понедельник в столице ожидаются налипание мокрого снега и гололед, в отдельных районах - ледяной дождь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T13:37

2024-02-11T13:37

2024-02-11T13:37

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В понедельник в столице ожидаются налипание мокрого снега и гололед, в отдельных районах - ледяной дождь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, завтра, 12 февраля, в столице ожидаются налипание мокрого снега, гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, туман", - говорится в сообщении. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице в непогоду, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20240211/pogoda-1926679721.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, погода