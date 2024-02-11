Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:37 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/pogoda-1926686581.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник - РИА Новости, 11.02.2024
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник
В понедельник в столице ожидаются налипание мокрого снега и гололед, в отдельных районах - ледяной дождь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:37
2024-02-11T13:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922297621_0:0:3454:1943_1920x0_80_0_0_4ee819f4da7086f2148de25b367e1464.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В понедельник в столице ожидаются налипание мокрого снега и гололед, в отдельных районах - ледяной дождь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, завтра, 12 февраля, в столице ожидаются налипание мокрого снега, гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, туман", - говорится в сообщении. Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице в непогоду, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20240211/pogoda-1926679721.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922297621_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_4e441a022fb1d2fc8a4eb4664910c3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Погода
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник

Москвичей предупредили о мокром снеге, гололеде и ледяном дожде в понедельник

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили в Москве
Заснеженные автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заснеженные автомобили в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В понедельник в столице ожидаются налипание мокрого снега и гололед, в отдельных районах - ледяной дождь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"По прогнозам синоптиков, завтра, 12 февраля, в столице ожидаются налипание мокрого снега, гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, туман", - говорится в сообщении.
Пешеходов попросили быть внимательными и аккуратными на улице в непогоду, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник
Вчера, 12:30
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала