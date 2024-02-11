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Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник - РИА Новости, 11.02.2024
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12:30 11.02.2024
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Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник
Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник - РИА Новости, 11.02.2024
Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник
Ледяной дождь и туман ожидаются в Москве с утра и до вечера в понедельник, сообщает столичное ГУ МЧС на сайте. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:30
2024-02-11T12:30
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ледяной дождь и туман ожидаются в Москве с утра и до вечера в понедельник, сообщает столичное ГУ МЧС на сайте. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 06:00 до 21.00 12 февраля в Москве ожидается налипание мокрого снега, гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, туман. Местами сильная гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и оставлять машину вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. В случае необходимости следует звонить по телефону "101" или единому телефону доверия ГУМЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник

МЧС предупредило о ледяном дожде и тумане в Москве в понедельник

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ледяной дождь и туман ожидаются в Москве с утра и до вечера в понедельник, сообщает столичное ГУ МЧС на сайте.
«
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 06:00 до 21.00 12 февраля в Москве ожидается налипание мокрого снега, гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, туман. Местами сильная гололедица", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и оставлять машину вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
В случае необходимости следует звонить по телефону "101" или единому телефону доверия ГУМЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.
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ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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