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Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник
Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник - РИА Новости, 11.02.2024
Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник
Ледяной дождь и туман ожидаются в Москве с утра и до вечера в понедельник, сообщает столичное ГУ МЧС на сайте. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:30
2024-02-11T12:30
2024-02-11T12:30
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ледяной дождь и туман ожидаются в Москве с утра и до вечера в понедельник, сообщает столичное ГУ МЧС на сайте. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 06:00 до 21.00 12 февраля в Москве ожидается налипание мокрого снега, гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, туман. Местами сильная гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и оставлять машину вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. В случае необходимости следует звонить по телефону "101" или единому телефону доверия ГУМЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.
https://ria.ru/20240208/sugroby-1926106811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник
МЧС предупредило о ледяном дожде и тумане в Москве в понедельник