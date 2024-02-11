https://ria.ru/20240211/pogoda-1926679721.html

Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник

Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник - РИА Новости, 11.02.2024

Москвичей предупредили о ледяном дожде и тумане в понедельник

Ледяной дождь и туман ожидаются в Москве с утра и до вечера в понедельник, сообщает столичное ГУ МЧС на сайте. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T12:30

2024-02-11T12:30

2024-02-11T12:30

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ледяной дождь и туман ожидаются в Москве с утра и до вечера в понедельник, сообщает столичное ГУ МЧС на сайте. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 06:00 до 21.00 12 февраля в Москве ожидается налипание мокрого снега, гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, туман. Местами сильная гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и оставлять машину вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. В случае необходимости следует звонить по телефону "101" или единому телефону доверия ГУМЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.

https://ria.ru/20240208/sugroby-1926106811.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр