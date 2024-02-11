https://ria.ru/20240211/pogoda-1926659844.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 11.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T09:55

2024-02-11T09:55

2024-02-11T09:55

общество

москва

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925961312_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_93e929b408d6d26e7f0565a57bc2bf68.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием фронтальной облачности и отступлением холода почти до своей климатической нормы. "В Москве облачно, вечером местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице минус 5-7 градусов, по области минус 4-9 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик пояснил, что ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240210/pogoda-1926528111.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"