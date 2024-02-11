Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/pogoda-1926659844.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 11.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:55
2024-02-11T09:55
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925961312_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_93e929b408d6d26e7f0565a57bc2bf68.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием фронтальной облачности и отступлением холода почти до своей климатической нормы. "В Москве облачно, вечером местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице минус 5-7 градусов, по области минус 4-9 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик пояснил, что ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240210/pogoda-1926528111.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925961312_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_14ad8efb95f49c6a58b05ed7622ae3f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Тишковец: облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖилые кварталы в районе Кутузовского проспекта в Москве
Жилые кварталы в районе Кутузовского проспекта в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Жилые кварталы в районе Кутузовского проспекта в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием фронтальной облачности и отступлением холода почти до своей климатической нормы.
«
"В Москве облачно, вечером местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице минус 5-7 градусов, по области минус 4-9 градусов", - сказал Тишковец.
Синоптик пояснил, что ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в День святого Валентина
10 февраля, 03:17
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогодаЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала