https://ria.ru/20240211/pogoda-1926659844.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 11.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:55
2024-02-11T09:55
2024-02-11T09:55
общество
москва
евгений тишковец
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием фронтальной облачности и отступлением холода почти до своей климатической нормы. "В Москве облачно, вечером местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице минус 5-7 градусов, по области минус 4-9 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик пояснил, что ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240210/pogoda-1926528111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Тишковец: облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, сопровождаемого натеканием фронтальной облачности и отступлением холода почти до своей климатической нормы.
«
"В Москве облачно, вечером местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице минус 5-7 градусов, по области минус 4-9 градусов", - сказал Тишковец.
Синоптик пояснил, что ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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