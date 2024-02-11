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В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за непогоды - РИА Новости, 11.02.2024
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11:41 11.02.2024 (обновлено: 12:02 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/poezda-1926674012.html
В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за непогоды
В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за непогоды - РИА Новости, 11.02.2024
В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за непогоды
Десять поездов дальнего следования задерживаются из-за непогоды в Ростовской области, сообщает Минтранс региона. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:41
2024-02-11T12:02
ростовская область
происшествия
ржд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Десять поездов дальнего следования задерживаются из-за непогоды в Ростовской области, сообщает Минтранс региона.По данным министерства, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Ростовской области в воскресенье отменен пригородный поезд "Лихая - Ростов", "с задержкой по отправлению" семь пригородных поездов."Дальние поезда с задержкой от 1 часа до 6 часов: №84 Москва – Адлер; №326 Пермь – Новороссийск; №122 Санкт-Петербург – Новороссийск;№118 Самара – Адлер; №12 Москва – Анапа; №104 Москва – Адлер; №266 Москва – Новороссийск; №125 Новороссийск – Москва; №18 Москва – Симферополь; №559 Ростов – Волгоград", - говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиры поездов, задерживающихся на четыре и более часов, обеспечены дополнительным питанием.С субботы в Ростовской области идут мокрый снег и ледяной дождь.
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ростовская область, происшествия, ржд
Ростовская область, Происшествия, РЖД
В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за непогоды

В Ростовской области 10 поездов дальнего следования задерживаются из-за непогоды

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезда дальнего следования на железнодорожном вокзале
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Десять поездов дальнего следования задерживаются из-за непогоды в Ростовской области, сообщает Минтранс региона.
По данным министерства, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Ростовской области в воскресенье отменен пригородный поезд "Лихая - Ростов", "с задержкой по отправлению" семь пригородных поездов.
"Дальние поезда с задержкой от 1 часа до 6 часов: №84 Москва – Адлер; №326 Пермь – Новороссийск; №122 Санкт-Петербург – Новороссийск;№118 Самара – Адлер; №12 Москва – Анапа; №104 Москва – Адлер; №266 Москва – Новороссийск; №125 Новороссийск – Москва; №18 Москва – Симферополь; №559 Ростов – Волгоград", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры поездов, задерживающихся на четыре и более часов, обеспечены дополнительным питанием.
С субботы в Ростовской области идут мокрый снег и ледяной дождь.
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