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В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за непогоды
В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за непогоды - РИА Новости, 11.02.2024
В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за непогоды
Десять поездов дальнего следования задерживаются из-за непогоды в Ростовской области, сообщает Минтранс региона. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:41
2024-02-11T11:41
2024-02-11T12:02
ростовская область
происшествия
ржд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Десять поездов дальнего следования задерживаются из-за непогоды в Ростовской области, сообщает Минтранс региона.По данным министерства, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Ростовской области в воскресенье отменен пригородный поезд "Лихая - Ростов", "с задержкой по отправлению" семь пригородных поездов."Дальние поезда с задержкой от 1 часа до 6 часов: №84 Москва – Адлер; №326 Пермь – Новороссийск; №122 Санкт-Петербург – Новороссийск;№118 Самара – Адлер; №12 Москва – Анапа; №104 Москва – Адлер; №266 Москва – Новороссийск; №125 Новороссийск – Москва; №18 Москва – Симферополь; №559 Ростов – Волгоград", - говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиры поездов, задерживающихся на четыре и более часов, обеспечены дополнительным питанием.С субботы в Ростовской области идут мокрый снег и ледяной дождь.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, происшествия, ржд
Ростовская область, Происшествия, РЖД
В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за непогоды
В Ростовской области 10 поездов дальнего следования задерживаются из-за непогоды
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости.
Десять поездов дальнего следования задерживаются из-за непогоды в Ростовской области, сообщает Минтранс региона
.
По данным министерства, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Ростовской области в воскресенье отменен пригородный поезд "Лихая - Ростов", "с задержкой по отправлению" семь пригородных поездов.
"Дальние поезда с задержкой от 1 часа до 6 часов: №84 Москва – Адлер; №326 Пермь – Новороссийск; №122 Санкт-Петербург – Новороссийск;№118 Самара – Адлер; №12 Москва – Анапа; №104 Москва – Адлер; №266 Москва – Новороссийск; №125 Новороссийск – Москва; №18 Москва – Симферополь; №559 Ростов – Волгоград", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры поездов, задерживающихся на четыре и более часов, обеспечены дополнительным питанием.
С субботы в Ростовской области идут мокрый снег и ледяной дождь.
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