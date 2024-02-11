https://ria.ru/20240211/poezda-1926674012.html

В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за непогоды

В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за непогоды - РИА Новости, 11.02.2024

В Ростовской области сообщили о задержке поездов из-за непогоды

Десять поездов дальнего следования задерживаются из-за непогоды в Ростовской области, сообщает Минтранс региона. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T11:41

2024-02-11T11:41

2024-02-11T12:02

ростовская область

происшествия

ржд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Десять поездов дальнего следования задерживаются из-за непогоды в Ростовской области, сообщает Минтранс региона.По данным министерства, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Ростовской области в воскресенье отменен пригородный поезд "Лихая - Ростов", "с задержкой по отправлению" семь пригородных поездов."Дальние поезда с задержкой от 1 часа до 6 часов: №84 Москва – Адлер; №326 Пермь – Новороссийск; №122 Санкт-Петербург – Новороссийск;№118 Самара – Адлер; №12 Москва – Анапа; №104 Москва – Адлер; №266 Москва – Новороссийск; №125 Новороссийск – Москва; №18 Москва – Симферополь; №559 Ростов – Волгоград", - говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиры поездов, задерживающихся на четыре и более часов, обеспечены дополнительным питанием.С субботы в Ростовской области идут мокрый снег и ледяной дождь.

https://ria.ru/20240201/mchs-1924921073.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область, происшествия, ржд