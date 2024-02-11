https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926696789.html
Число отравившихся едой в селе в Дагестане возросло до 41 человека
Число отравившихся едой в селе в Дагестане возросло до 41 человека - РИА Новости, 11.02.2024
Число отравившихся едой в селе в Дагестане возросло до 41 человека
Число людей с пищевым отравлением в селе Дылым в Казбековском районе Дагестана выросло до 41, основная масса заболевших ела еду из местного кафе, сообщили РИА... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:59
2024-02-11T14:59
2024-02-11T14:59
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казбековский район
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МАХАЧКАЛА, 11 фев — РИА Новости. Число людей с пищевым отравлением в селе Дылым в Казбековском районе Дагестана выросло до 41, основная масса заболевших ела еду из местного кафе, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе районной администрации. Накануне в администрации Казбековского района сообщали, что число отравившихся в селе Дылым выросло до 15, семь человек, в том числе четверо детей, находились в больнице. В прокуратуре Дагестана сообщали, что предполагаемая причина отравления людей — "употребление некачественной пищи в заведении общественного питания". "На 9.00 (мск) в стационаре центральной районный больницы с диагнозом "острый гастроэнтерит неясной этиологии" находятся 20 человек. Еще 21 человек, обратившиеся за помощью и выявленные в ходе подворных обходов, обеспечены амбулаторным лечением на дому. Всего зарегистрирован 41 заболевший, из них 12 взрослых. Тяжелых случаев не отмечено", – сказала собеседница агентства. По ее словам, основная масса заболевших подтверждает, что ели бургеры и мини-пиццы, изготовленные в одной из точек общепита в селе Дылым. Продукция кафе также поступала и в розничную сеть.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
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происшествия, здоровье - общество, казбековский район
Происшествия, Здоровье - Общество, Казбековский район
Число отравившихся едой в селе в Дагестане возросло до 41 человека
Число отравившихся едой в дагестанском селе Дылым возросло до 41 человека
МАХАЧКАЛА, 11 фев — РИА Новости. Число людей с пищевым отравлением в селе Дылым в Казбековском районе Дагестана выросло до 41, основная масса заболевших ела еду из местного кафе, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе районной администрации.
Накануне в администрации Казбековского района сообщали, что число отравившихся в селе Дылым выросло до 15, семь человек, в том числе четверо детей, находились в больнице. В прокуратуре Дагестана сообщали, что предполагаемая причина отравления людей — "употребление некачественной пищи в заведении общественного питания".
"На 9.00 (мск) в стационаре центральной районный больницы с диагнозом "острый гастроэнтерит неясной этиологии" находятся 20 человек. Еще 21 человек, обратившиеся за помощью и выявленные в ходе подворных обходов, обеспечены амбулаторным лечением на дому. Всего зарегистрирован 41 заболевший, из них 12 взрослых. Тяжелых случаев не отмечено", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, основная масса заболевших подтверждает, что ели бургеры и мини-пиццы, изготовленные в одной из точек общепита в селе Дылым. Продукция кафе также поступала и в розничную сеть.
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