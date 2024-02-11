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В Приморье завели дело после массового отравления едой посетителей кафе - РИА Новости, 11.02.2024
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12:35 11.02.2024 (обновлено: 15:07 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926680717.html
В Приморье завели дело после массового отравления едой посетителей кафе
В Приморье завели дело после массового отравления едой посетителей кафе - РИА Новости, 11.02.2024
В Приморье завели дело после массового отравления едой посетителей кафе
Следователи возбудили уголовное дело после того, как 22 человека попали в больницу, отравившись едой в кафе в приморском Дальнереченске, сообщает в своем... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:35
2024-02-11T15:07
происшествия
дальнереченск
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 22 человека попали в больницу, отравившись едой в кафе в приморском Дальнереченске, сообщает в своем Telegram-канале СУСК по региону. Прокуратура Приморья в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Проводится проверка, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что госпитализирован 21 человек. В Минздраве региона агентству сообщили, не уточнив число госпитализированных, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь. "С признаками острой кишечной инфекции... госпитализированы 22 посетителя кафе... Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по... части 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении. В свою очередь СК РФ проинформировал, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат "о расследовании уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Приморском крае".Ранее в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали РИА Новости, что кафе "М-Бургер" в Дальнереченске закрыли до выяснения обстоятельств. Специалисты проводят проверку, взяты необходимые пробы, причина отравления, предварительно, станет известна в понедельник.
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926664920.html
дальнереченск
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происшествия, дальнереченск, следственный комитет россии (ск рф), приморский край
Происшествия, Дальнереченск, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский край
В Приморье завели дело после массового отравления едой посетителей кафе

СК завел уголовное дело после отравления 22 человек едой в кафе в Дальнереченске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 22 человека попали в больницу, отравившись едой в кафе в приморском Дальнереченске, сообщает в своем Telegram-канале СУСК по региону.
Прокуратура Приморья в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Проводится проверка, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что госпитализирован 21 человек. В Минздраве региона агентству сообщили, не уточнив число госпитализированных, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь.
«
"С признаками острой кишечной инфекции... госпитализированы 22 посетителя кафе... Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по... части 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
В свою очередь СК РФ проинформировал, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат "о расследовании уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Приморском крае".
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали РИА Новости, что кафе "М-Бургер" в Дальнереченске закрыли до выяснения обстоятельств. Специалисты проводят проверку, взяты необходимые пробы, причина отравления, предварительно, станет известна в понедельник.
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ПроисшествияДальнереченскСледственный комитет России (СК РФ)Приморский край
 
 
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