В Приморье завели дело после массового отравления едой посетителей кафе
СК завел уголовное дело после отравления 22 человек едой в кафе в Дальнереченске
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 22 человека попали в больницу, отравившись едой в кафе в приморском Дальнереченске, сообщает в своем Telegram-канале СУСК по региону.
Прокуратура Приморья в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Проводится проверка, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что госпитализирован 21 человек. В Минздраве региона агентству сообщили, не уточнив число госпитализированных, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь.
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"С признаками острой кишечной инфекции... госпитализированы 22 посетителя кафе... Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по... части 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
В свою очередь СК РФ проинформировал, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат "о расследовании уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Приморском крае".
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали РИА Новости, что кафе "М-Бургер" в Дальнереченске закрыли до выяснения обстоятельств. Специалисты проводят проверку, взяты необходимые пробы, причина отравления, предварительно, станет известна в понедельник.