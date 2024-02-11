https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926680717.html

В Приморье завели дело после массового отравления едой посетителей кафе

В Приморье завели дело после массового отравления едой посетителей кафе - РИА Новости, 11.02.2024

В Приморье завели дело после массового отравления едой посетителей кафе

Следователи возбудили уголовное дело после того, как 22 человека попали в больницу, отравившись едой в кафе в приморском Дальнереченске, сообщает в своем... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T12:35

2024-02-11T12:35

2024-02-11T15:07

происшествия

дальнереченск

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 22 человека попали в больницу, отравившись едой в кафе в приморском Дальнереченске, сообщает в своем Telegram-канале СУСК по региону. Прокуратура Приморья в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Проводится проверка, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что госпитализирован 21 человек. В Минздраве региона агентству сообщили, не уточнив число госпитализированных, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь. "С признаками острой кишечной инфекции... госпитализированы 22 посетителя кафе... Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по... части 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении. В свою очередь СК РФ проинформировал, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат "о расследовании уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Приморском крае".Ранее в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю рассказали РИА Новости, что кафе "М-Бургер" в Дальнереченске закрыли до выяснения обстоятельств. Специалисты проводят проверку, взяты необходимые пробы, причина отравления, предварительно, станет известна в понедельник.

https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926664920.html

дальнереченск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дальнереченск, следственный комитет россии (ск рф), приморский край