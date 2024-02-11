https://ria.ru/20240211/obstrel-1926662668.html

Источник: ВСУ нанесли за сутки почти 30 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ нанесли за сутки почти 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 11.02.2024

Источник: ВСУ нанесли за сутки почти 30 ударов по Херсонской области

Украинские войска в течение дня нанесли 29 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:05

2024-02-11T10:05

2024-02-11T10:05

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение дня нанесли 29 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам области 16 артиллерийских ударов. Ночью боевики ВСУ провели еще 13 обстрелов области с применением ствольной артиллерии", - сообщил источник. Под огнем оказались 7 населенных пунктов: Великая Лепетиха, Алешки, Новые Лагери, Днепряны, Новая Збурьевка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Накануне МО РФ сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за неделю более 245 украинских военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20231224/vsu-1917734700.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия