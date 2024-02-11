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Источник: ВСУ нанесли за сутки почти 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 11.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:05 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/obstrel-1926662668.html
Источник: ВСУ нанесли за сутки почти 30 ударов по Херсонской области
Источник: ВСУ нанесли за сутки почти 30 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 11.02.2024
Источник: ВСУ нанесли за сутки почти 30 ударов по Херсонской области
Украинские войска в течение дня нанесли 29 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:05
2024-02-11T10:05
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение дня нанесли 29 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам области 16 артиллерийских ударов. Ночью боевики ВСУ провели еще 13 обстрелов области с применением ствольной артиллерии", - сообщил источник. Под огнем оказались 7 населенных пунктов: Великая Лепетиха, Алешки, Новые Лагери, Днепряны, Новая Збурьевка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Накануне МО РФ сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за неделю более 245 украинских военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20231224/vsu-1917734700.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ нанесли за сутки почти 30 ударов по Херсонской области

ВСУ нанесли за сутки 29 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в течение дня нанесли 29 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам области 16 артиллерийских ударов. Ночью боевики ВСУ провели еще 13 обстрелов области с применением ствольной артиллерии", - сообщил источник.
Под огнем оказались 7 населенных пунктов: Великая Лепетиха, Алешки, Новые Лагери, Днепряны, Новая Збурьевка, Корсунка, Голая Пристань.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Накануне МО РФ сообщило, что российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за неделю более 245 украинских военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО HIMARS.
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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