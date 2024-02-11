https://ria.ru/20240211/noski-1926703249.html

Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО

Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО - РИА Новости, 11.02.2024

Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО

Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:50

2024-02-11T15:50

2024-02-11T15:50

надежные люди

артур парфенчиков

смоленск

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. "В свои 94 года петрозаводчанка Ливия Петровна вяжет носки нашим землякам на фронт. Теплые, из натуральной шерсти, связанные с большой любовью и заботой. Их отправляют в зону СВО вместе с гуманитарным грузом, а бойцы в ответ шлют Ливии Петровне видео со словами благодарности за такие подарки", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Парфенчиков отметил, что женщина знает, как непросто на фронте, у нее в Великую Отечественную войну погибли родители и сестра. "Семья жила тогда в Смоленске. Город находился под бомбежками, и во время очередного обстрела мама закрыла собой маленького сынишку, а сама погибла. Война унесла и жизнь отца. Как бы ни были тяжелы потери, надо было найти в себе силы жить. И Ливия выстояла, справилась. Вырастила брата, получила после войны образование, вышла замуж, родила дочь. У нее двое внуков и трое правнуков – с близкими ей хорошо и уютно", - написал глава Карелии. По его словам, женщина знает, что каждому бойцу важно чувствовать, что его любят и ждут. "Каждый день Ливия Петровна садится за вязание, потому что не может иначе. Потому что знает, что солдату важно чувствовать, что его любят и ждут. В каждой петельке – ее душа и сила, которые помогут нам выстоять и победить", – отметил Парфенчиков.

https://ria.ru/20240210/svechi-1926608685.html

https://ria.ru/20240209/svo-1926455404.html

смоленск

республика карелия

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артур парфенчиков, смоленск, республика карелия