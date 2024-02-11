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Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО - РИА Новости, 11.02.2024
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Надежные люди
 
15:50 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/noski-1926703249.html
Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО
Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО - РИА Новости, 11.02.2024
Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО
Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:50
2024-02-11T15:50
надежные люди
артур парфенчиков
смоленск
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. "В свои 94 года петрозаводчанка Ливия Петровна вяжет носки нашим землякам на фронт. Теплые, из натуральной шерсти, связанные с большой любовью и заботой. Их отправляют в зону СВО вместе с гуманитарным грузом, а бойцы в ответ шлют Ливии Петровне видео со словами благодарности за такие подарки", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Парфенчиков отметил, что женщина знает, как непросто на фронте, у нее в Великую Отечественную войну погибли родители и сестра. "Семья жила тогда в Смоленске. Город находился под бомбежками, и во время очередного обстрела мама закрыла собой маленького сынишку, а сама погибла. Война унесла и жизнь отца. Как бы ни были тяжелы потери, надо было найти в себе силы жить. И Ливия выстояла, справилась. Вырастила брата, получила после войны образование, вышла замуж, родила дочь. У нее двое внуков и трое правнуков – с близкими ей хорошо и уютно", - написал глава Карелии. По его словам, женщина знает, что каждому бойцу важно чувствовать, что его любят и ждут. "Каждый день Ливия Петровна садится за вязание, потому что не может иначе. Потому что знает, что солдату важно чувствовать, что его любят и ждут. В каждой петельке – ее душа и сила, которые помогут нам выстоять и победить", – отметил Парфенчиков.
https://ria.ru/20240210/svechi-1926608685.html
https://ria.ru/20240209/svo-1926455404.html
смоленск
республика карелия
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артур парфенчиков, смоленск, республика карелия
Надежные люди, Артур Парфенчиков, Смоленск, Республика Карелия

Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО

© Фото : Артур Парфенчиков/ВКонтактеЖительница Карелии Ливия Петровна вяжет носки для бойцов СВО
Жительница Карелии Ливия Петровна вяжет носки для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : Артур Парфенчиков/ВКонтакте
Жительница Карелии Ливия Петровна вяжет носки для бойцов СВО
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Жительница Карелии в свои 94 года вяжет носки для бойцов СВО, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
"В свои 94 года петрозаводчанка Ливия Петровна вяжет носки нашим землякам на фронт. Теплые, из натуральной шерсти, связанные с большой любовью и заботой. Их отправляют в зону СВО вместе с гуманитарным грузом, а бойцы в ответ шлют Ливии Петровне видео со словами благодарности за такие подарки", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Парфенчиков отметил, что женщина знает, как непросто на фронте, у нее в Великую Отечественную войну погибли родители и сестра.
"Семья жила тогда в Смоленске. Город находился под бомбежками, и во время очередного обстрела мама закрыла собой маленького сынишку, а сама погибла. Война унесла и жизнь отца. Как бы ни были тяжелы потери, надо было найти в себе силы жить. И Ливия выстояла, справилась. Вырастила брата, получила после войны образование, вышла замуж, родила дочь. У нее двое внуков и трое правнуков – с близкими ей хорошо и уютно", - написал глава Карелии.
По его словам, женщина знает, что каждому бойцу важно чувствовать, что его любят и ждут.
"Каждый день Ливия Петровна садится за вязание, потому что не может иначе. Потому что знает, что солдату важно чувствовать, что его любят и ждут. В каждой петельке – ее душа и сила, которые помогут нам выстоять и победить", – отметил Парфенчиков.
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Надежные людиАртур ПарфенчиковСмоленскРеспублика Карелия
 
 
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