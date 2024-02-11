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В Тюмени проверят сообщения о подростках, избивших случайных прохожих - РИА Новости, 11.02.2024
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19:08 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/napadeniya-1926727651.html
В Тюмени проверят сообщения о подростках, избивших случайных прохожих
В Тюмени проверят сообщения о подростках, избивших случайных прохожих - РИА Новости, 11.02.2024
В Тюмени проверят сообщения о подростках, избивших случайных прохожих
Полиция проводит проверку информации о том, что группа молодых людей в Тюмени избивает случайных прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T19:08
2024-02-11T19:08
происшествия
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 11 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку информации о том, что группа молодых людей в Тюмени избивает случайных прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Видеоролик с избиением компанией молодых людей одного человека на улице и одного в помещении опубликованы в местных пабликах, в частности в Telegram-канале "ЧС Тюмень". В комментарии к ним утверждается, что "малолетки снимают видео избиения толпой ради забавы". "Проводится проверка по факту выявленного в одном из мессенджеров видео, на котором утверждается, что группа молодых людей избивает случайных прохожих и снимает происходящее на видео", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. После установления всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка и приняты меры в пределах компетенции, подчеркнули в полиции.
https://ria.ru/20240209/arest-1926418050.html
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происшествия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменская область
В Тюмени проверят сообщения о подростках, избивших случайных прохожих

МВД: в Тюмени проверят сообщения о подростках, избивших случайных прохожих

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 11 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку информации о том, что группа молодых людей в Тюмени избивает случайных прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Видеоролик с избиением компанией молодых людей одного человека на улице и одного в помещении опубликованы в местных пабликах, в частности в Telegram-канале "ЧС Тюмень". В комментарии к ним утверждается, что "малолетки снимают видео избиения толпой ради забавы".
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"Проводится проверка по факту выявленного в одном из мессенджеров видео, на котором утверждается, что группа молодых людей избивает случайных прохожих и снимает происходящее на видео", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
После установления всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка и приняты меры в пределах компетенции, подчеркнули в полиции.
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