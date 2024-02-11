https://ria.ru/20240211/napadeniya-1926727651.html

В Тюмени проверят сообщения о подростках, избивших случайных прохожих

В Тюмени проверят сообщения о подростках, избивших случайных прохожих - РИА Новости, 11.02.2024

В Тюмени проверят сообщения о подростках, избивших случайных прохожих

Полиция проводит проверку информации о том, что группа молодых людей в Тюмени избивает случайных прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T19:08

2024-02-11T19:08

2024-02-11T19:08

происшествия

тюмень

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 11 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку информации о том, что группа молодых людей в Тюмени избивает случайных прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Видеоролик с избиением компанией молодых людей одного человека на улице и одного в помещении опубликованы в местных пабликах, в частности в Telegram-канале "ЧС Тюмень". В комментарии к ним утверждается, что "малолетки снимают видео избиения толпой ради забавы". "Проводится проверка по факту выявленного в одном из мессенджеров видео, на котором утверждается, что группа молодых людей избивает случайных прохожих и снимает происходящее на видео", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. После установления всех обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка и приняты меры в пределах компетенции, подчеркнули в полиции.

https://ria.ru/20240209/arest-1926418050.html

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тюмень

тюменская область

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происшествия, тюмень, тюменская область