https://ria.ru/20240211/napadenie-1926710769.html

В Нижнем Тагиле стая бездомных собак набросилась на ребенка

В Нижнем Тагиле стая бездомных собак набросилась на ребенка - РИА Новости, 11.02.2024

В Нижнем Тагиле стая бездомных собак набросилась на ребенка

Стая бездомных собак набросилась на девочку в Нижнем Тагиле Свердловской области, спасла ребенка прохожая, которая отогнала животных, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T16:40

2024-02-11T16:40

2024-02-11T16:40

происшествия

нижний тагил

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Стая бездомных собак набросилась на девочку в Нижнем Тагиле Свердловской области, спасла ребенка прохожая, которая отогнала животных, сообщает пресс-служба регионального управления СК в Telegram-канале. "По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 февраля в районе дома по улице Металлургов. На помощь ребенку пришла женщина, которая разогнала животных", – следует из сообщения. Отмечается, что организована проверка, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, будет изучена документация о работе должностных лиц по организации отлова безнадзорных животных. Судя по видео, распространенному сообществом "Инцидент Нижний Тагил", стая собак накинулась на проходящего мимо ребенка. Девочка пыталась отбиться от животных сумкой, но те повалили ее на снег, она кричала и плакала. Через несколько секунд на помощь девочке прибегает женщина. Как уточнили РИА Новости в администрации Нижнего Тагила, заявку на отлов агрессивных собак на этой территории уже отправили профильным специалистам. "В ближайшее время (они) определят компанию-подрядчика, которая и займется отловом бездомных животных в городе, в том числе из этой стаи", – сказала собеседница агентства. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по инциденту и возбудить уголовное дело, расследование которого будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240208/sobaki-1926197434.html

https://ria.ru/20240204/kinolog-1925280688.html

нижний тагил

свердловская область

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происшествия, нижний тагил, свердловская область