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В Нижнем Тагиле стая бездомных собак набросилась на ребенка - РИА Новости, 11.02.2024
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16:40 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/napadenie-1926710769.html
В Нижнем Тагиле стая бездомных собак набросилась на ребенка
В Нижнем Тагиле стая бездомных собак набросилась на ребенка - РИА Новости, 11.02.2024
В Нижнем Тагиле стая бездомных собак набросилась на ребенка
Стая бездомных собак набросилась на девочку в Нижнем Тагиле Свердловской области, спасла ребенка прохожая, которая отогнала животных, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T16:40
2024-02-11T16:40
происшествия
нижний тагил
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Стая бездомных собак набросилась на девочку в Нижнем Тагиле Свердловской области, спасла ребенка прохожая, которая отогнала животных, сообщает пресс-служба регионального управления СК в Telegram-канале. "По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 февраля в районе дома по улице Металлургов. На помощь ребенку пришла женщина, которая разогнала животных", – следует из сообщения. Отмечается, что организована проверка, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, будет изучена документация о работе должностных лиц по организации отлова безнадзорных животных. Судя по видео, распространенному сообществом "Инцидент Нижний Тагил", стая собак накинулась на проходящего мимо ребенка. Девочка пыталась отбиться от животных сумкой, но те повалили ее на снег, она кричала и плакала. Через несколько секунд на помощь девочке прибегает женщина. Как уточнили РИА Новости в администрации Нижнего Тагила, заявку на отлов агрессивных собак на этой территории уже отправили профильным специалистам. "В ближайшее время (они) определят компанию-подрядчика, которая и займется отловом бездомных животных в городе, в том числе из этой стаи", – сказала собеседница агентства. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по инциденту и возбудить уголовное дело, расследование которого будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240208/sobaki-1926197434.html
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нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
В Нижнем Тагиле стая бездомных собак набросилась на ребенка

В Нижнем Тагиле прохожая спасла ребенка от стаи бездомных собак

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Бездомные собаки. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Стая бездомных собак набросилась на девочку в Нижнем Тагиле Свердловской области, спасла ребенка прохожая, которая отогнала животных, сообщает пресс-служба регионального управления СК в Telegram-канале.
"По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 февраля в районе дома по улице Металлургов. На помощь ребенку пришла женщина, которая разогнала животных", – следует из сообщения.
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Отмечается, что организована проверка, устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, будет изучена документация о работе должностных лиц по организации отлова безнадзорных животных.
Судя по видео, распространенному сообществом "Инцидент Нижний Тагил", стая собак накинулась на проходящего мимо ребенка. Девочка пыталась отбиться от животных сумкой, но те повалили ее на снег, она кричала и плакала. Через несколько секунд на помощь девочке прибегает женщина.
Как уточнили РИА Новости в администрации Нижнего Тагила, заявку на отлов агрессивных собак на этой территории уже отправили профильным специалистам. "В ближайшее время (они) определят компанию-подрядчика, которая и займется отловом бездомных животных в городе, в том числе из этой стаи", – сказала собеседница агентства.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по инциденту и возбудить уголовное дело, расследование которого будет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская область
 
 
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