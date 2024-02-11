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Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве - РИА Новости, 12.02.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:32 11.02.2024 (обновлено: 13:25 12.02.2024)
https://ria.ru/20240211/moskva-1926834896.html
Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве
Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве - РИА Новости, 12.02.2024
Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве
Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-11T13:32
2024-02-12T13:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "За эти годы в городе установлено 446 тысяч осветительных приборов. В 2024-м планируем установить ещё 15 тысяч — во дворах, на детских и спортивных площадках", - говорится в сообщении. Отмечается, что опоры оснащают только современными светодиодными лампами, которые экономят до 30% электроэнергии.
https://ria.ru/20240210/moskva-1926570747.html
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москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы

Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Небоскребы делового центра "Москва-сити"
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"За эти годы в городе установлено 446 тысяч осветительных приборов. В 2024-м планируем установить ещё 15 тысяч — во дворах, на детских и спортивных площадках", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Световые новогодние конструкции будут украшать Москву до весны
10 февраля, 13:14
Отмечается, что опоры оснащают только современными светодиодными лампами, которые экономят до 30% электроэнергии.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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