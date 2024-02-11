https://ria.ru/20240211/moskva-1926834896.html

Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве

Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве - РИА Новости, 12.02.2024

Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве

Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-11T13:32

2024-02-11T13:32

2024-02-12T13:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей собянин

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 15 тысяч осветительных приборов планируется установить в Москве в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "За эти годы в городе установлено 446 тысяч осветительных приборов. В 2024-м планируем установить ещё 15 тысяч — во дворах, на детских и спортивных площадках", - говорится в сообщении. Отмечается, что опоры оснащают только современными светодиодными лампами, которые экономят до 30% электроэнергии.

https://ria.ru/20240210/moskva-1926570747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы