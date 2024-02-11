https://ria.ru/20240211/moskva-1926663264.html

Водосточная сеть Москвы в 2023 году увеличилась на 313 километров

Водосточная сеть Москвы в 2023 году увеличилась на 313 километров - РИА Новости, 11.02.2024

Водосточная сеть Москвы в 2023 году увеличилась на 313 километров

Протяженность водосточной сети Москвы в 2023 году увеличилась на 313 километров и составила практически девять тысяч километров, сообщается на официальном сайте РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:07

2024-02-11T10:07

2024-02-11T10:07

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Протяженность водосточной сети Москвы в 2023 году увеличилась на 313 километров и составила практически девять тысяч километров, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Общая протяженность водосточной системы Москвы в 2023 году увеличилась на 313 километров и достигла 8853 километров... Рост водосточной сети произошел благодаря работам, которые проводятся при строительстве коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы, реновации жилого фонда и развития дорожно-транспортной сети", - говорится на сайте. Кроме того, сотрудники ГУП "Мосводосток" обновляли действующую инфраструктуру. Так, 2023 году прошли работы по 315 адресам, специалисты занимались строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией участков сетей, где установлены водостоки с высокой степенью износа.

https://ria.ru/20240210/moskva-1926569486.html

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общество, москва, мосводосток, городское хозяйство москвы