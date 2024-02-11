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В оппозиции Молдавии предложили чаще выносить вотум недоверия правительству - РИА Новости, 11.02.2024
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17:35 11.02.2024 (обновлено: 17:58 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/moldaviya-1926718301.html
В оппозиции Молдавии предложили чаще выносить вотум недоверия правительству
В оппозиции Молдавии предложили чаще выносить вотум недоверия правительству - РИА Новости, 11.02.2024
В оппозиции Молдавии предложили чаще выносить вотум недоверия правительству
Молдавская оппозиция должна применять разные инструменты, чтобы ее услышали в парламенте, в том числе выносить правительству вотум недоверия, заявил депутат... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:35
2024-02-11T17:58
в мире
молдавия
василий боля
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КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Молдавская оппозиция должна применять разные инструменты, чтобы ее услышали в парламенте, в том числе выносить правительству вотум недоверия, заявил депутат Василий Боля в Telegram-канале. &quot;У оппозиции есть несколько инструментов для того, чтобы быть услышанными. Не надо уходить с заседаний парламента. Высокая трибуна законодательного органа дает депутатам возможность продвигать свои идеи. Оппозиционные депутаты могут выдвигать вотум недоверия всему правительству либо простой вотум некоторым министрам&quot;, — написал он.По словам Боли, правящая партия часто отказывает оппозиции в просьбах заслушать того или иного министра. В таких случаях достаточно выдвинуть простой вотум недоверия, собрав для этого подписи 15 депутатов. Тогда министр будет обязан выступить в парламенте с отчетом. Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, настаивая на отставке президента и правительства. Манифестанты обвиняют их в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. Власти республики запретили оппозиционную партию "Шор", а представители других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
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в мире, молдавия, василий боля
В мире, Молдавия, Василий Боля
В оппозиции Молдавии предложили чаще выносить вотум недоверия правительству

Депутат Боля: оппозиции в Молдавии необходимо использовать разные инструменты

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Молдавская оппозиция должна применять разные инструменты, чтобы ее услышали в парламенте, в том числе выносить правительству вотум недоверия, заявил депутат Василий Боля в Telegram-канале.
«

"У оппозиции есть несколько инструментов для того, чтобы быть услышанными. Не надо уходить с заседаний парламента. Высокая трибуна законодательного органа дает депутатам возможность продвигать свои идеи. Оппозиционные депутаты могут выдвигать вотум недоверия всему правительству либо простой вотум некоторым министрам", — написал он.

По словам Боли, правящая партия часто отказывает оппозиции в просьбах заслушать того или иного министра. В таких случаях достаточно выдвинуть простой вотум недоверия, собрав для этого подписи 15 депутатов. Тогда министр будет обязан выступить в парламенте с отчетом.
Молдавская оппозиция с мая 2022 года проводит акции протеста, настаивая на отставке президента и правительства. Манифестанты обвиняют их в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. Власти республики запретили оппозиционную партию "Шор", а представители других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.
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В миреМолдавияВасилий Боля
 
 
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