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В Совфеде прокомментировали позицию Маска по Украине - РИА Новости, 11.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/mask-1926704089.html
В Совфеде прокомментировали позицию Маска по Украине
В Совфеде прокомментировали позицию Маска по Украине - РИА Новости, 11.02.2024
В Совфеде прокомментировали позицию Маска по Украине
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал объективной позицию американского предпринимателя Илона Маска по... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:49
2024-02-11T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал объективной позицию американского предпринимателя Илона Маска по конфликту на Украине. Ранее Маск в соцсети Х согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине не изменит патовой ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев. Маск прокомментировал словом "действительно" пост, в котором говорилось, что пришло время Джо Байдену, Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу признать, что они проиграли, а Россия оставит за собой Крым и новые регионы. Вопрос только в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают, заключил предприниматель. "Маск своими заявлениями показывает себя объективным человеком, способным правильно оценивать происходящее в мире. Его позиция в отношении конфликта на Украине объективна и правдива", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, такие личности как Маск стремятся построить мир на правде, а не на лжи, как нынешние лидеры крупных западных стран.
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в мире, украина, илон маск, сергей цеков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Сергей Цеков
В Совфеде прокомментировали позицию Маска по Украине

Сенатор Цеков назвал позицию Маска по Украине объективной

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал объективной позицию американского предпринимателя Илона Маска по конфликту на Украине.
Ранее Маск в соцсети Х согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине не изменит патовой ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев. Маск прокомментировал словом "действительно" пост, в котором говорилось, что пришло время Джо Байдену, Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу признать, что они проиграли, а Россия оставит за собой Крым и новые регионы. Вопрос только в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают, заключил предприниматель.
«
"Маск своими заявлениями показывает себя объективным человеком, способным правильно оценивать происходящее в мире. Его позиция в отношении конфликта на Украине объективна и правдива", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, такие личности как Маск стремятся построить мир на правде, а не на лжи, как нынешние лидеры крупных западных стран.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
В Крыму обратились к Маску
Вчера, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскСергей Цеков
 
 
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