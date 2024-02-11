https://ria.ru/20240211/mask-1926704089.html

В Совфеде прокомментировали позицию Маска по Украине

В Совфеде прокомментировали позицию Маска по Украине - РИА Новости, 11.02.2024

В Совфеде прокомментировали позицию Маска по Украине

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал объективной позицию американского предпринимателя Илона Маска по... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:49

2024-02-11T15:49

2024-02-11T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

илон маск

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал объективной позицию американского предпринимателя Илона Маска по конфликту на Украине. Ранее Маск в соцсети Х согласился с высказыванием, что финансовая помощь Украине не изменит патовой ситуации на фронте, а лишь продлит конфликт и приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев. Маск прокомментировал словом "действительно" пост, в котором говорилось, что пришло время Джо Байдену, Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу признать, что они проиграли, а Россия оставит за собой Крым и новые регионы. Вопрос только в том, сколько детей погибнет, прежде чем это признают, заключил предприниматель. "Маск своими заявлениями показывает себя объективным человеком, способным правильно оценивать происходящее в мире. Его позиция в отношении конфликта на Украине объективна и правдива", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, такие личности как Маск стремятся построить мир на правде, а не на лжи, как нынешние лидеры крупных западных стран.

https://ria.ru/20240211/mask-1926694334.html

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в мире, украина, илон маск, сергей цеков